ÚLTIMA HORA: Falleció John Madden a los 85 años de edad: ¿Cuál fue su legado?

El mundo de la NFL ha sido golpeado con noticias devastadoras, ya que se reveló que el legendario entrenador y retransmisor John Madden murió inesperadamente a la edad de 85 años.

Hay pocos nombres en la historia de la NFL que sean tan icónicos como el de Madden. No solo es uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL, sino que millones de personas han jugado a la franquicia de videojuegos que lleva su nombre durante años. También fue responsable de llevar a los Raiders a su primera victoria en el Super Bowl en 1976.

Después de dejar las filas de los entrenadores, Madden armó una carrera icónica como locutor de Monday Night Football y más tarde Sunday Night Football. Su voz es sinónimo de fútbol en horario estelar. Si bien su muerte es prematura, hay pocas figuras del fútbol que lleguen a tanta gente como lo ha hecho Madden a lo largo de los años.

Madden spent decades as a titan in the NFL world despite ending his coaching career early. His personality and fun-loving attitude made him an icon. Current NFL commissioner Roger Goodell released a statement on the death of the legend:

On behalf of the entire NFL family, we extend our condolences to Virginia, Mike, Joe & their families. We all know him as the Hall of Fame coach of the Oakland Raiders & broadcaster who worked for every major network but more than anything, he was a devoted husband, father & grandfather. Nobody loved football more than Coach. He was football. He was an incredible sounding board to me & so many others. There will never be another John Madden, and we will forever be indebted to him for all he did to make football and the NFL what it is today.