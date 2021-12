Dak Prescott y su novia Natalie se vuelven virales por sus trajes navideños: ¿Qué usaron?

Puede que los fanáticos de los Dallas Cowboys le pidan a Dak Prescott que se disfrace de reno más seguido dada su actuación contra el Washington Football Team. Prescott y su novia Natalie Buffett se volvieron virales luego de que ella subiera una foto navideña en Instagram en la que se los ve luciendo enteritos de reno – incluso su bulldog francés entró en la toma luciendo un sombrero de Santa Claus.

“Santa y sus renos🎅🏼🤍,” escribió Buffett debajo de la foto.

Prescott agregó su propio saludo por las fiestas en la sección de comentarios de la fotografía.

“¡Feliz Navidad desde nuestro trineo! ♥️,” dijo Prescott.

Mira la foto que tiene a todos en internet hablando.

¿Qué dijo Dak acerca de los disfraces de reno?: ‘No fue mi idea, pero mi novia quería vestirlos’

Un día después de disfrazarse de reno, Prescott se lució contra Washington lanzando para 330 yardas y anotando cuatro touchdowns, también completando 71% de sus pases para la enorme victoria de los Cowboys. Prescott admitió que los trajes de Navidad no fueron su idea pero que después de un tiempo le gustaron. Tanto fue así, que lució su disfraz de reno para ir a las instalaciones de los Cowboys.

“Sí, no fue mi idea pero mi novia quería vestirlos entonces lo usé, y de hecho lo llevé a las instalaciones de los Cowboys”, comentó Prescott durante su conferencia de prensa el 26 de diciembre. “Una vez que me lo puse, se sintió bien. Entonces me lo dejé puesto. Ese fue mi look de Navidad y sí, quiero decir, me siento afortunado. Afortunado de poder tener la Navidad que tuve.”

“Pasar tiempo con familia, amigos, mi hermano, mi padre y por supuesto entrenar en Navidad es otra bendición y el simple hecho de poder venir y jugar este juego. Estoy muy agradecido estas fiestas.”

Natalie ayudó a Dak a superar la muerte de su hermano

El hermano de Dak, Jace Prescott falleció el 23 de abril de 2020 y fue Buffett quien lo ayudó en ese momento tan duro. En una entrevista que dio en agosto de 2020 con Greg Bishop de la revista Sports Illustrated, Prescott reveló una nota que solo le había mostrado a Buffett antes.

“Dak Prescott se levanta de la mesa de madera de su cocina”, detalló Bishop. “Es junio, y se encuentra en un momento crucial – lo suficientemente alejado del peor momento pero con heridas abiertas aún. Se aleja por el pasillo hacia su oficina y regresa con una hoja de papel que ha guardado durante un año y que solo le ha mostrado a su novia. Las palabras están escritas en azul, en prolija letra manuscrita. Sostiene el papel delicadamente, desde las esquinas.

‘Jace MacKenzie Prescott

Una vida arrebatada para salvar a millones

No te olvidaremos ni por un segundo.

-¿Por qué no me pediste ayuda?

-¿Le dijiste a alguien lo mal que te sentías?

-¿Sabes a cuántas personas afectaste?

-¿Sabes que eres adorado, admirado, amado?’

Buffett llama a Prescott su ‘vaquero, compañero de viajes, padre de mis perros y mi mejor amigo’

Ya sea alentando a los Cowboys o enviándole mensajes de aliento, Prescott aparece con frecuencia en las publicaciones que hace Buffett en las redes sociales. Buffett le envió un mensaje muy cariñoso por Instagram a Dak en su cumpleaños en el que llamaba al mariscal de campo “mi vaquero, compañero de viajes, padre de mis perros y mi mejor amigo”.

“¡Feliz cumpleaños, mi amor!🎂”, Buffett publicó el 29 de julio junto a una foto de la pareja. “Estoy tan orgullosa de todo lo que lo lograste y superaste este año. ¡Amo compartir esta vida loca contigo y sé que harás cosas asombrosas en tu año número 28! Mi vaquero, compañero de viajes, padre de mis perros y mi mejor amigo. ¡Te amo!💞”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Base del Heat le saca el dedo a Jimmy Butler en Instagram: ‘Qué bueno que volviste’