Expívot de los Lakers critica nuevamente a su viejo equipo por mal uso: ¿Qué dijo Montrezl Harrell?

Los fanáticos de Los Angeles Lakers tienen motivos de sobra para quejarse en este momento. Para empezar, el equipo está 5-5 y ha perdido en dos oportunidades contra el modesto Oklahoma City Thunder. Asimismo, LeBron James y Anthony Davis están lesionados y la reciente performance de Russell Westbrook es de 1 de 13, lo que ha bajado su porcentaje de efectividad en tiros de campo a un irrisorio 44,8 en el año.

En el mientras tanto, los jugadores que el GM Rob Pelinka negoció por traer al Lake Show — Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell — se marchan para el renaciente Washington Wizards. Perdón, fanáticos de los Lakers.

De los tres, ninguno se ha beneficiado tanto de su partida de los Lakers tanto como Harrell. Tras un año monótono en el púrpura y dorado, el ex Sixth Man of the Year de la NBA está volviendo a las andadas. Y no puede evitar recordarles a todos cuánto mejores han sido las cosas cada vez que tiene la oportunidad.

Cuando se le preguntó acerca de su éxito de principios de temporada tras una victoria sobre los Memphis Grizzlies, Harrell dio una explicación simple. “Montrezl Harrell está en la cancha, hermano”, dijo según Chase Hughes de NBC Sports Washington. “Esa es la mayor diferencia”.

El año en descenso de Harrell con los Lakers





Si bien indudablemente hubo otros factores en juego en su extraño año con los Lakers, la alusión de Harrell a una reducción en su tiempo de juego no es infundada. En su campaña 6MOY con los LA Clippers en 2019-20, Harrell estuvo en la cancha durante un saludable total de 27,8 minutos por juego como reserva. Y la producción resultante inspiró a Pelinka y compañía a ofrecerle un contrato por dos años y $19 millones de dólares.

En su única temporada con los Lakers, sin embargo, llegó a un promedio de 22,9 minutos por partido. Como resultado, sus intentos de lanzamiento bajaron — de 12,9 por juego en el ’19-20 a 8,7 al año siguiente — y su promedio de anotación bajó de un pico en su carrera de 8,6 PPG [puntos por juego] a 13,5 PPG.

Decir que esto no es lo que Harrell acordó sería expresarlo delicadamente. En octubre, el jugador de 27 años lanzó un golpe directo en dirección a los Lakers acerca del trato recibido en 2020-21.

“Realmente no fui utilizado como yo quería el año pasado”, dijo, según Hughes. “Casi sentí como si hubiese estado afuera una temporada”.

Actualmente, Harrell está obteniendo 17,7 puntos y un pico en su carrera de 9,1 rebotes en 30 minutos por juego. Asimismo, ha anotado un 63,6% de sus tiros de campo.

Los playoffs fueron un fiasco para Trez

Decir que Harrell tuvo una temporada fuera puede ser exagerar la cuestión, pero su trabajo de postemporada definitivamente se asemejó a una licencia paga involuntaria.

En la fatídica serie de primera ronda contra los Phoenix Suns, Harrell no fue usado en los Partidos 2 y 3, y nunca jugó más de 15 minutos en los juegos de los que sí participó. Para el final de la serie, su promedio fue de tan sólo 5,8 puntos y 2,5 rebotes en 9,8 minutos por partido.

Como señaló All Clippers, es bien sabido que Harrell le dio like a tuits denunciando a los Lakers por dejarlo en el banco.

Si Harrell hubiera hecho una diferencia en la serie perdida por los Lakers ante los Suns por 4-2, jamás lo sabremos. De cualquier modo, los Wizards no parecen interesados en averiguar qué les sucedería en caso de emplear una estrategia similar.

