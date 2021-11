Colby Covington revela contra quién y cuándo quiere pelear

El peso wélter número 1 del ranking de la UFC Colby Covington no logró conseguir un cinturón de la UFC el sábado por la noche, cayendo ante Kamaru Usman por decisión unánime en el evento principal de la UFC 268 el 6 de noviembre de 2021 en el Madison Square Garden, Nueva York.

Pero algo es seguro: “Caos” planea trabajar para conseguir un nuevo intento por el título, en una promesa por convertirse en campeón mundial de la UFC algún día.

Para volver a tener una oportunidad por el oro, sabe dónde quiere empezar. Y eso es peleando contra su acérrimo rival Jorge Masvidal a principios del próximo año.

Ambos son ex compañeros de entrenamiento que ya no se soportan. Se han disparado mutuamente a través de los medios y redes sociales. Está programado que Masvidal pelee contra Leon Edwards en la UFC 269 el mes próximo, pero Covington cree que Masvidal debería bajarse de la pelea y enfrentarse a él en su lugar.

Covington manifestó a través de Sportskeeda.com:

Lo veré de nuevo. No he acabado con él. Pelearé contra quien sea con tal de regresar ahí. Creo que la rivalidad caldeada entre mi antiguo compañero ‘Street Judas’ Masvidal y yo. Probablemente debería bajarse de esa pelea con Leon Scott y deberíamos hacerlo en el primer cuarto de la primera parte del año. Hagámoslo, esa es una rivalidad caldeada. Habló tanta m*** en los medios y dijo tantas cosas acerca mío. Mira lo que sucedió cuando peleó con Marty, terminó acabado…Si sigue adelante con esa pelea con Leon Scott, entonces Hunter Campbell te lo ruego, por favor no lo excluyas después de esa tercera derrota consecutiva. Ténlo ahí, déjame ser el que acabe con su carrera.

Cuando Covington llegó a la conferencia de prensa de la UFC 268 después de la pelea, llevaba muletas por una visible lesión en el pie. Caos le dijo a los medios que cree que se rompió el pie, pero anticipa que sólo necesitará cuatro a seis semanas para recuperarse.

Usman dijo que Covington es el Joe Frazier de su Muhammad Ali

Covington y Usman han compartido el Octágono durante casi 10 rounds completos en los últimos años. A pesar de que “La Pesadilla Nigeriana” está 2-0 contra Covington, el estadounidense ha probado ser el oponente más recio del campeón de la UFC.

Ambas peleas fueron guerras sin cuartel, con cada combatiente hiriendo al otro en varias oportunidades a lo largo de los 10 rounds.

Usman obtuvo el visto bueno de los jueces el sábado por la noche por decisión unánime, sin embargo, fue una victoria reñida. En la conferencia de prensa después de la pelea 268 de la UFC, Usman le dijo a los medios que ve a Covington como el Joe Frazier de Muhammad Ali.

Edwards probablemente se enfrente a Usman si derrota a Masvidal

Usman ha defendido exitosamente su cinturón de 170 libras de la UFC en cinco oportunidades, obteniendo victorias sobre la mayoría de los top 10. Si Edwards pasara a Masvidal el 11 de diciembre de 2021, su próximo intento probablemente sea contra Usman.

Se enfrentaron originalmente en 2015 y La Pesadilla Nigeriana derrotó a Edwards por decisión unánime. “Rocky” no ha perdido una pelea desde entonces y actualmente tiene una racha invicta de 10 peleas. Edwards es el número 3 del ranking de la división.

LEER MÁS:“Tom Brady no es el mejor mariscal de la historia”: ¿Quién lo dijo?