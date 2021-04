Exjugador de los Lakers es agente libre de nuevo ¿qué ocurrió?

Isaiah Thomas está de regreso en el mercado de agentes libres después que los New Orleans Pelicans optaron por no firmar al exbase de Los Angeles Lakers por otro contrato de 10 días. Esto ha provocado que muchos fans de los Lakers se pregunten si podría llegar a reunirse con el equipo. Sin embargo, podría ser más que complicado para Thomas regresar esta temporada.

Andrew Lopez de ESPN reportó que los Pelicans están considerando traer a Thomas de regreso bajo otro contrato, pero habrá que esperar para ver quién más está dispobible en el mercado de agentes libres. Thomas fue descrito como “querido” por sus compañeros de los Pelicans durante su breve estancia en New Orleans.

“El contrato de 10 días de Isaiah Thomas con los Pelicans ha vencido y el equipo no lo traerá de regreso inmediatamente, una fuente le dijo a ESPN,” Lopez detalló en Twitter. “Aunque los Pelicans podrían traerlo de regreso en el futuro. Tienen dos semanas para firmar a otro jugador – ya sea por 10 días o por el resto del año. Debido al impuesto al lujo los Pelicans podrían esperar dos semanas completas antes de fichar a otra persona. A los Pelicans les encantó la presencia veterana de Thomas y la manera en la cual se comunicaba con los más jóvenes mientras estuvo en el equipo. Pero nuevas lesiones sufridas por Josh Hart (pulgar) y por Nickeil Alexander-Walker (tobillo) serán factores que determinarán quien será el próximo fichaje.”

Thomas jugó 17 partidos con los Lakers durante la temporada 2017-18

Todas las posibilidades que Thomas tenía de unirse otra vez a los Lakers se esfumaron cuando el equipo fichó al base Ben McLemore. Los Lakers ya no tienen un lugar abierto en la plantilla y tendrían que dejar libre a un jugador para poder fichar a Thomas. Además, los Lakers tendrían que pagar el impuesto al lujo, lo cual complica las cosas mucho más que el tema de la plantilla completa.

Thomas promedió 7.7 puntos, 1.7 asistencias y 16 minutos por partido en sus tres apariciones con los Pelicans esta temporada. El dos veces All-Star jugó brevemente con los Lakers durante la temporada 2017-18. Thomas anotó 15.6 puntos, cinco asistencias y 2.1 rebotes por partido en sus 17 apariciones con los Lakers.

El base pasó la mejor parte del año pasado intentando encontrar un nuevo lugar en la NBA tras de haber jugado 40 partidos con los Wizards la temporada pasada. Thomas estuvo lidiando con una seria lesión de cadera en los últimos años, pero se describe a sí mismo estando “102 por ciento” saludable actualmente.

“Estoy al 102 por ciento. Estoy más que bien.” Thomas dijo mientras estaba con los Pelicans, según ESPN. “Esto es lo mejor que me he sentido desde antes de mi lesión. Ya no es un problema. Todos los días me despierto con una sonrisa porque honestamente nunca pensé que me sentiría tan bien otra vez, nuevamente normal. Fisicamente, estoy listo. Mentalmente, estoy listo. Y simplemente estoy feliz de estar aquí.”

A lo largo de la temporada, se han escuchado rumores sobre el interés mutuo entre Thomas y los Lakers. En marzo pasado, Jon Krawczynski de The Athletic reportó que los Lakers estaban entre los lugares donde Thomas podia recalar.

“Estoy escuchando que los Lakers y Bucks están entre los equipos que hay que prestarle atención si es que IT tiene otra oportunidad en la liga,” tuiteó Krawczynski el 17 de marzo.

Los Lakers están ahora en una situación muy diferente tras haber fichado a Andre Drummond y después adquirir a McLemore unas semanas más tarde. El plantel de Los Angeles está ahora completo, y no sería ninguna sorpresa que los Lakers enfrenten a Thomas en otro equipo en la postemporada.

