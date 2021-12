Ex Estrella de la UFC es protagonista de pelea en evento de BKFC [VIDEO]

El experimentado Perry participó de la transmisión del programa para hablar con los relatores Chris Lytle y Sean Wheelock y mientras estaba en cámara, “The Ultimate Fighter”, el veterano Julian Lane, le lanzó papeles y lo llamó “Platinum P****”.

Tras unos segundos de Perry maldiciendo, este se quitó los auriculares y apuró a Lane. Luego ambos se entrelazaron en una pelea hasta que la seguridad del evento y el público los separaron.

Perry participó de la transmisión para conversar acerca de competir para la compañía BKFC, por lo que ahora una pelea con Lane no supone una tarea difícil.

Lane se convirtió en boxeador a mano limpia en 2018 y ha competido para la compañía BKFC en sus últimos seis combates. Tiene un enfrentamiento programado con Kaleb Harris el 29 de enero de 2022.

Puede que Lane sea mejor conocido en la comunidad MMA por su presentación en la decimosexta temporada de “The Ultimate Fighter.” Durante el programa, casi se va a las manos con otro participante, diciendo su tristemente célebre frase “déjame darte, hermano”, mientras lloraba.

Recientemente Perry consiguió una victoria en el evento Triad Combat de Triller

Platinum participó en MMA por equipos en el marco del primer evento Triad Combat de Triller, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2021. Triad Combat presentó un reglamento boxístico híbrido, el cual permitía golpes no tradicionales de boxeo como puñetazos en giro.

Fue la primera pelea de Perry desde su salida de la UFC este año. Se enfrentó a Michael Seals y ganó el combate por decisión dividida. Si bien Platinum fue noqueado a principios de la pelea, hizo uso de su ritmo para ganarse el visto bueno de los jueces.

En diálogo con MMA Junkie tras la pelea, Perry sostuvo que “merecía” la victoria.

“Merecía la victoria porque él está orgulloso de sí mismo y pelea en boxeo”, Perry manifestó a través de la agencia. “El deporte es distinto, y tenemos que encontrar un punto intermedio. Negocié con él y le traje la pelea. Por eso obtuve la victoria, porque él se sentó demasiado pacientemente, y yo soy el que se puso en peligro para dar los golpes.”

Perry dice que su carrera ‘no tiene límites’

La victoria de Platinum fue importante para la estrella, dado que estaba 1-4 en sus últimos cinco combates de MMA. Ahora su carrera en los deportes de combate “no tiene límites”.

“Mira el techo, hermano”, Perry le dijo a MMA Junkie. “No hay límites. Mi hijo estuvo aquí, obtuve la victoria esta noche. … Estoy agradecido viejo. Me siento tan honrado. Me siento bendecido. Hay mucha gente allí fuera odiando y pensé acerca de los discursos que daría después de la pelea, y no tengo nada malo que decirles a los haters porque sólo quiero hablarles a mis fanáticos, y estoy agradecido por todo su apoyo.”

