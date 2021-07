Excompañeros de Steph Curry dicen que es “diferente”: ¿Qué quieren decir?

Cuando se refiere a respeto en la liga, hay pocos en la NBA que puede competir con Steph Curry de los Golden State Warriors.

Parte de eso tiene que ver con el nivel de juego incomparable que ha mostrado el base que ha cambiado la manera en la que una generación de jugadores juegan y como varios estrategas y dirigentes planean. Pero más allá de que este es un unicornio en la liga, alguien que no tiene igual, Curry es más único fuera de la cancha.

Su excompañero Andre Iguodala el pasado 14 de julio fue invitado delThe Old Man and The Three podcast, animado por JJ Reddick y Tommy Alter, en esa entrevista él dio detalles del comportamiento cotidiano de Curry con sus compañeros y dentro de la organización.

“Él no busca que le den tratamiento especial,” Iguodala dijo sobre Curry. “No pide nada.”

DeMarcus Cousins quedó impresionado por el carácter de Curry dijo Iguodala

Iguodala le dijo a Reddick y Alter que mientras el respeta la manera en la que Curry maneja sus cosas, hay otros que están maravillados por él, especialmente DeMarcus Cousins.

“DeMarcus Cousins, cuando estaba con nosotros us, hubo un día cualquiera en el que le preguntó (a Curry) ‘¿Eres real?’” dijo Iguodala. “Steph dijo: ‘¿De qué hablas?’”

“Y (Cousins) contesto, ‘Hermano, ¿eres el mejor jugador de la liga y no te enojas pr nada? ¿No pides nada?’”

Curry es una estrella diferente

La época del jugador apoderado es lo más notable de la actualidad de la liga y no es probable que vaya a cambiar. Las historias de privilegios especiales abundan. Desde el equipo de filmación que seguían a LeBron James cuando estaba con los Cleveland Cavaliers a los viajes de Los Angeles Clippers en los que demoraban el vuelo para coordinar con Kawhi Leonard su viaje desde su casa en San Diego a Los Ángeles.

El escritor Matt Sullivan, en su libro Can’t Knock the Hustle: Inside the Season of Protest, Pandemic, and Progress with the Brooklyn Nets’ Superstars of Tomorrow, confirma que Kevin Durant y Kyrie Irving más o menos manejaban la organización de los Nets. Y ahora se puede asumor que el exMVP James Harden, ahora miembro de ese equipo, tiene voz y voto propio.

NO hay nada malo con los jugadores controlando dónde van a jugar y tener voz en el tema de cultura de equipo y cuáles jugadores lo van a rodear. Pero Curry tiene que dar opinión o influenciar a nadie para cumplir ese tipo de cosa en Golden State.

El dos veces MVP está involucrado intensamente con los Warriors en sus decisiones de temporada libre, eso es posible que se mantenga así durante el resto de la carrera de Curry. Este también está cerca de convertirse en el primer jugador en la historia de la liga en firmar un segundo contrato de más de $200 millones, ambos que ha sido con los Warriors.

Parte de todo esto es debido al tipo de persona que es Curry en sus valores y la manera en la que él es capaz de crear relaciones con todos a su alrededor. Por eso Iguodala y Cousins reconocen eso cuando jugaoron con Curry.

“DeMarcus era como, ‘Eres una persona increíble. Esto es genial. Cada superestrella con a que he estado decía: ‘Necesito esto y lo otro,’” finalizó Iguodala.

