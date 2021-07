LeBron James admite que le encantaría jugar al lado de rival: ¿Quién es?

Contra todo pronóstico, Chris Paul fue capaz de liderar a su equipo a la final de la NBA tras 16 temporadas. Sus Phoenix Suns se encuentran igualados a dos partidos contra los Milwaukee Bucks 2-2 y nadie sabrá si Paul podrá ganar su primer título. Si no llega a hacerlo, la estrella tendrá que evaluar su actual situación.

Los Suns tuvieron una gran temporada, pero no se sabe si ellos podrán repetir esta actuación la próxima campaña. A sus 36 años, Paul solamente tiene un par de temproadas más para poder ser considerado un jugador de impacto en su equipo. Si no cree que puede ser ese jugador que puede ayudarle a Phoenix, puede considerar llamar a un viejo amigo.

No es secreto que Paul y LeBron James son grandes amigos. Más allá de eso, los dos no han jugado juntos en la NBA. Ahora que los dos ya ven el final de sus carreras acercándose, es posible que Paul quiera jugar con LeBron para intentar por última vez poder ganar un título.

La estrella de los Lakers estuvo recientemente en el programa Jimmy Kimmel Live para promover su película Space Jam: A New Legacy, y se le preguntó sobre la posibilidad de jugar con Paul.

Sabiendo bien que no quiere que lo multen por reclutar de manera indebida, este apenas se pudo reir. El animador invitado Arsenio Hall después dijo: “Claro que te gustaría jugar con tu amigo. Nos encantaría.” Ahí LeBron contestó: “Absolutamente.Absolutamente.Absolutamente.”

Eso probablemente no va ser causa de una multa pero suena como que estaría de acuerdo on un a negociación que traiga a Paul a los Lakers.

LeBron apoya a CP3 en la final

Lo último que tiene Paul en su mente ahora es dónde estará jugando la próxima temporada. Está a punto de ganar su primer título. Una victoria lo consilidaría como uno de los mejores bases en la historia de la NBA. LeBron dno negó que está apoyando a su amigo para que le gana a los Milwaukee Bucks.

“Tengo un interés en esta carrera y se llama Chris Paul,” LeBron dijo sobre la final. “He estado mirando. Es mi hermano y nos hemos conocido desde mi tercer año de secundaria, el segundo suyo. Nos conocimos por primera vez cuando estábamos en octavo grado y hemos sido amigos desde ese entonces.”

LeBron pudo contar lo unidos que son ellos dos.

“Justo pasó durante la final de la NBA,” dijo LeBron. “Él es el padrino de Bryce y Bryce salió la noche anterior y justo nos ganaron los Spurs al día siguiente.”





¿Vendría Paul a los Lakers?

Está claro que LeBron le gustaría jugar con Paul pero no es muy claro si el sentimiento es mútuo. LeBron ya tiene cuatro títulos y tiene muy poco que demostrar. Si Paul se une a los Lakers solamente para conseguir un título, eso puede disminuir el logro.

Sin embargo, ganar un título en un superequipo es mejor que nunca ganarlo. Si los Suns ganan el título, es difícil imaginar que se vaya. Si terminan ganando los Bucks, las cosas se pueden complicar. Se sabe que el propietario de los Suns, Robert Sarver no le gusta invertir en el equipo y no le gustaría darle un contrato importante a un base de 36 años con una propensidad a lesionarse. Ellos posiblemente le podrían ofrecer una cifra baja a Paul, así abriéndole la puerta a los Lakers. En ese caso, es algo que se debe considerar.

