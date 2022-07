Eurocopa femenina 2022 Alemania vs Francia ¿Cómo ver el Live Stream?

Alemania se enfrenta a Francia en las semifinales del torneo de fútbol femenino Euro el miércoles 27 de julio para enfrentarse a Inglaterra en el partido por el campeonato.

En los EE.UU., el partido (3:00 p.m., hora de inicio del Este) será televisado por ESPN2 y TUDN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Alemania vs Francia en línea:

Previa Alemania vs Francia

Alemania y Francia chocan por un lugar en el juego de fútbol del campeonato europeo femenino para enfrentar a Inglaterra.

Francia finalmente se abrió paso después de numerosas oportunidades cercanas para vencer al campeón defensor Holanda 1-0 el 23 de julio en los cuartos de final. Eve Perisset anotó el gol de la victoria en un tiro penal para derrocar a las campeonas en la prórroga.

“Todas las jugadoras desempeñaron sus funciones y vimos lo bien que funcionó”, dijo la directora técnica de Francia, Corinne Diacre, a través de Reuters. “Nos hubiera gustado haber marcado antes, pero nos enfrentamos a un portero holandés increíble”.

Alemania dominó a Austria en su partido de cuartos de final 2-0 el 21 de julio. Las alemanas tomaron una ventaja de 1-0 con el gol de Lina Magull, y Alexandra Popp hizo el 2-0 cuando bloqueó al portero de Austria para un marcador sorpresa.

“Esperábamos que fueran muy fuertes, simplemente no fuimos lo suficientemente valientes para hacer lo que queríamos hacer”, dijo la entrenadora de Alemania, Martina Voss-Tecklenburg, a través de Reuters. “Tuvimos que jugar más balones detrás de su línea de fondo, pero es algo que podemos observar y aprender. Presionaron un poco diferente que en juegos anteriores, por lo que fue bueno que pudiéramos obtener un 1-0, ya que nos dio un poco más de seguridad para el resto del partido”.

Alemania una vez dominó la Eurocopa con un reinado de 22 años desde 1995 hasta 2017, pero todo terminó en el torneo de 2017 con una derrota en los cuartos de final. Una escuadra advenediza de Francia se interpone en el camino de las esperanzas alemanas de regresar al juego por el título por primera vez desde 2013.

“Francia es un oponente muy fuerte que ha llegado merecidamente a la semifinal”, dijo la mediocampista alemana Lena Lattwein a través de Sarah Rendell de The Guardian.

“Tienen una calidad individual increíble y mucho ritmo en ataque”, agregó Lattwein. “Pero en lo que se refiere a la defensa, especialmente cómo lidian con perder el balón, habrá espacios y oportunidades para nosotros. Espero con ansias una competencia pareja”.

