Muere Howie Kleinberg: ¿Cómo falleció el ex alumno de ‘Top Chef’?

La estrella del programa Bravo, Howard “Howie” Kleinberg de “Top Chef” murió el 22 de julio a la edad de 46 años. Su madre, Susan, confirmó su muerte al Miami Herald y dijo que el chef favorito de los fanáticos murió de un ataque al corazón.

El 24 de julio, le dijo a la publicación que había recibido llamadas de personas que le ofrecieron sus condolencias durante el fin de semana y dijo: “Estoy averiguando cuántas vidas tocó. Estaba casado con su pasión en la vida, que era su cocina”.

Bravo también emitió un comunicado luego de la noticia de la muerte del alumno de “Top Chef”. “La familia Top Chef se entristece al enterarse del fallecimiento inesperado de Howard Kleinberg de la tercera temporada”, compartió la red. “La pasión de Howie por la cocina llenó a muchos y nuestro más sentido pésame para su familia y amigos”.

Según su obituario, a Kleinberg le sobreviven su madre, Susan Kleinberg Ratner, y su padrastro, Ken Ratner, su hermana, Amy (William) Wildstein, y sus tres hijos Whitney, Lindsey y Phillip, y su perro Skye.

Kleinberg apareció en la temporada tres de Top Chef donde ocupó el séptimo lugar

Kleinberg apareció en la temporada 3 de “Top Chef”, también conocida como “Top Chef: Miami”, donde ocupó el séptimo lugar en la general. La temporada tuvo lugar en 2007 y su madre dijo que Kleinberg fue elegido como el “pesado”, el tipo duro, y recibió el apodo de “Bulldog” en el programa.

Kleinberg aparece en una compilación de “5 veces que los chefs hablaron contra los jueces” cuando tuvo una rápida respuesta contra Anthony Bourdain. El difunto chef estaba dando una conferencia a Kleinberg y le dijo que la primera regla del negocio de los restaurantes es “llegar a tiempo” y la segunda regla es entregar el plato a tiempo.

Kleinberg respondió a Bourdain: “Eso es bastante justo. Sin embargo, en su libro [Kitchen Confidential], hay una pequeña parte que dice, sobre los cocineros ecuatorianos, creo, y qué dice, dice que puede gritarle a esta persona y a esta persona y se lo darán cuando sea mal, pero estas personas en particular te lo dan cuando está bien”.

Cuando Kleinberg mencionó el libro de Bourdain, el juez se rió y dijo: “Oh, eso es injusto, hombre”. Al final del discurso de Kleinberg, Bourdain simplemente dijo: “Hijo de p****” con una sonrisa en su rostro.

Kleinberg era nativo de Florida y abrió un exitoso restaurante después de “Top Chef”

Kleinberg nació en el sur de Florida y creció rodeado de una pasión por la comida. Según el Miami Herald, su padre, Wally Kleinberg, fundó una empresa de perritos calientes, mientras que su madre trabajaba en estrecha colaboración con empresas de catering en su carrera como organizadora de eventos. Su padre, Wally, murió de un infarto a la edad de 34 años, cuando Howie Kleinberg tenía solo 6 años.

Después de la secundaria, Kleinberg comenzó a trabajar en la cocina del Hotel Intercontinental de Miami. Su madre le contó al Miami Herald: “Llegó a casa el primer día quejándose: ‘¡Mira qué rojas están mis manos!’. Pero después de un par de semanas, dijo: ‘Creo que me gusta esto'”.

Lee Schrager, el fundador del South Beach Wine & Food Festival y amigo de la familia, dijo que “vio florecer su carrera” después de “Top Chef”. Schrager le dijo al Herald: “Era un gran trabajador, muy dedicado y amaba esta industria”. Después de aparecer en el programa Bravo, Kleinberg abrió su propio restaurante que lleva el nombre de su apodo en el programa, Bulldog Barbecue. Su obituario decía que luego pasó a “buscar más opciones gastronómicas”.

A Kleinberg también le apasionaban ciertas organizaciones benéficas, a saber, “Taste of the Nation”, que recauda dinero para ayudar a los niños que viven con inseguridad alimentaria. También contribuyó a refugios para mascotas y su perro, Skye, fue un perro de rescate. Su obituario decía que “las donaciones en memoria de Howie pueden hacerse a Bullies-N-Beyond Rescue o Feeding South Florida”.

