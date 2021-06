Euro 2021 Turquía vs Italia: ¿Cómo ver el Live Stream?

Italia abre hoy la Eurocopa 2020 en casa jugando en Roma cuando el equipo se enfrente a Turquía en el Stadio Olimpico este viernes 11 de junio.

En los Estados Unidos, el partido que su hora de inicio es a las 3:00 p.m. ET, será televisado por ESPN (transmisión en inglés), TUDN (español) y Univision (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del partido Turquía vs Italia y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que se televisará en ESPN, ESPN2 o ABC) en línea:

Previa de Turquía vs Italia

El tan esperado torneo de la Euro 2020 comienza hoy cuando Turquía e Italia se enfrentan este viernes en Roma. Italia es el equipo favorito y está clasificado como uno de los 10 mejores, según la Clasificación Mundial de la FIFA. Turquía ocupa el puesto 29, pero cuenta con la atención y el respeto de Italia, que se asegura de no subestimarlos.

“Debemos respetar a Turquía, es un equipo lleno de talento”, dijo el técnico italiano Roberto Mancini. “El primer partido siempre es difícil y habrá muchas emociones, pero no te puedes dejar llevar. No creo que haya un exceso de entusiasmo: los aficionados pueden tener eso; sabemos a quién nos enfrentamos. El deseo de ser protagonistas de esta EURO es enorme, pero este es un partido que hay que jugar con desenvoltura. ¡Podemos hacerlo!”

Italia ha terminado como cuartofinalista o mejor en cada uno de sus últimos tres viajes a la Eurocopa. Los italianos nunca han perdido contra Turquía, logrando siete victorias y tres empates en sus partidos anteriores.

Una victoria en el primer partido sería de gran ayuda para Turquía, especialmente contra Italia, la favorita para ganar el grupo.

“El resultado que obtenemos en el primer partido es importante; un empate o una victoria pueden causar confusión en el grupo. Eso espero. Quiero ver nuestra fuerza en el primer partido; incluso si perdemos, es importante jugar bien. Espero que sea un gran juego, un juego agradable … ¡y que ganemos! ”

El resto del Grupo A está formado por Suiza y Gales. Italia tiene probabilidades de -186 para terminar en la parte superior, mientras que Turquía tiene +540 para ganar y +130 para terminar entre los dos primeros.

Posibles alineaciones (según UEFA.com)

• Turquía: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; De acuerdo, Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan; Burak Yılmaz

• Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, inmóvil, Insigne

Cuotas Euro 2020

Inglaterra +500

Francia +500

Bélgica +600

Italia +800

España +800

Alemania +900

Portugal +900

Holanda +1400

Dinamarca +2500

Croacia +3300

Suiza +6600

Turquía +6600

Polonia +8000

Suecia +10000

Ucrania +10000

Rusia +12500

Austria +15000

República Checa +15000

Escocia +20000

Gales +20000

Hungría +40000

Finlandia +50000

Macedonia del Norte +50000

Eslovaquia +50000

