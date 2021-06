Eurocopa 2021: 5 datos importantes que tienes que saber

Luego de un año de retraso debido a la pandemia Covid-19, finalmente la edición 16º de la Eurocopa está aquí. Solo quedan horas para el comienzo del certamen europeo y conocer al próximo campeón de Europa, corona que actualmente posee Portugal y a la que aspiran 24 selecciones europeas.

Este viernes 11 de junio en horas de la noche, comenzará oficialmente el certamen europeo desde lo ancho del Viejo Continente, pasando desde Londres a Bakú y de Copenhague a Sevilla, por el codiciado trofeo Henri Delaunay.

Esto es lo que debes de saber:

1. ¿Cuándo y dónde empieza la Eurocopa 2021?

El certamen en el viejo continente comienza oficialmente este viernes 11 de junio de 2021, con el partido entre Turquía e Italia, el cual se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, en Italia, a partir de las 15:00 hora de Estados Unidos. El torneo tendrá una duración de un mes, es decir, la final será el 11 de julio de 2021, la cual se celebrará en el mítico estadio londinense de Wembley.

Cabe resaltar que el día de inauguración, han invitado a las leyendas del fútbol italiano Francesco Totti y Alessandro Nesta para dar apertura al torneo, el cual recibirá un total de 16.000 espectadores, teniendo en cuentas las medidas sanitarias exigidas por el Covid-19, de acuerdo a la UEFA.

En cuanto al show inaugural, 24 grandes globos simbolizarán a las selecciones participantes y los artistas invitados serán Andrea Bocelli, quien interpretará “Nessun Dorma” en conjunto con la ópera Turandot de Puccini. Luego participarán de manera virtual Martin Garrix, Bono y The Edge, autores de la canción oficial de la Eurocopa, “We Are The People”.

2. ¿Cuáles serán las sedes de la Euro 2021?

Para disputar la Eurocopa 2021, la UEFA a designado un total de 11 sedes y 11 estadios en los cuales se irá conociendo a medida que transcurra la competición, quien llegará a la final y será el campeón del torneo en esta nueva edición.

Estas son las sedes escogidas por la UEFA:

• Sevilla (España): Estadio de La Cartuja, con capacidad para 60.000 espectadores

• Roma (Italia): Olímpico de Roma, con capacidad para 72.300 espectadores

• Ámsterdam (Países Bajos): Johan Cruyff Arena, con capacidad para 53.052 espectadores.

• Múnich (Alemania): Allianz Arena de Múnich, con capacidad para 75.000 espectadores.

• Londres (Inglaterra): Estadio Wembley, con capacidad para 90.652 espectadores. Se disputarán la final, las semifinales, dos partidos de octavos y tres juegos de la fase de grupos.

• Bucarest (Rumanía): National Arena. 54.851 de público.

• San Petersburgo (Rusia): Estadio de San Petersburgo, con capacidad para 61.251 espectadores. Para seis partidos de la fase de grupos y uno de cuartos de final.

• Bakú (Azerbaiyán): Estadio Olímpico de Bakú, para 69.870 personas.

• Budapest (Hungría): Ferenc Puskas Arena. 68.156 personas.

• Copenhague (Dinamarca): Parken Stadion. 42.305 personas.

• Glasgow (Escocia): Hampden Park. 51.472 personas.

3. Grupos de la UEFA EURO 2021

En la Eurocopa se tendrán en total seis grupos, cada uno de ellos, conformado por cuatro Selecciones Nacionales. En el torneo jugarán todos contra todos. Y se clasificarán los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros van a los octavos de final.

Grupo A:

– Turquía

– Italia

– Gales

– Suiza

Grupo B:

– Dinamarca

– Finlandia

– Bélgica

– Rusia

Grupo C:

– Países Bajos

– Ucrania

– Austria

– Macedonia del Norte

Grupo D:

– Inglaterra

– Croacia

– Escocia

– República Checa

Grupo E:

– España

– Suecia

– Polonia

– Eslovaquia

Grupo F:

– Hungría

– Portugal

– Francia

– Alemania

4. Fixture de la Eurocopa 2021

El partido inaugural de la Eurocopa se jugará este viernes 11 de junio en el Estadio Olímpico de Roma correspondiente al Grupo A entre Italia y Turquía. Este dará inicio a un mes completo de partidos, hasta llegar a la final del domingo 11 de julio en el Wembley. Tenga en cuenta que la mayoría de partidos se disputarán en las mañanas o tardes de Estados Unidos, teniendo en cuenta el cambio de horario con Europa.

Fase de grupos:

Grupo A:

• Vie 11/6: Turquía – Italia (Roma)

• Sáb 12/6: Gales – Suiza (Bakú)

• Mié 16/6: Turquía – Gales (Bakú)

• Mié 16/6: Italia – Suiza (Roma)

• Dom 20/6: Suiza – Turquía (Bakú)

• Dom 20/6: Italia – Gales (Roma)

Grupo B:

• Sáb 12/6: Dinamarca – Finlandia (Copenhague)

• Sáb 12/6: Bélgica – Rusia (San Petersburgo)

• Mié 16/6: Finlandia – Rusia (San Petersburgo)

• Jue 17/6: Dinamarca – Bélgica (Copenhague)

• Lun 21/6: Rusia – Dinamarca (Copenhague)

• Lun 21/6: Finlandia – Bélgica (San Petersburgo)

Grupo C:

• Dom 13/6: Austria – Macedonia del Norte (Bucarest)

• Dom 13/6: Países Bajos – Ucrania (Ámsterdam)

• Jue 17/6: Ucrania – Macedonia del Norte (Bucarest)

• Jue 17/6: Países Bajos – Austria (Ámsterdam)

• Lun 21/6: Macedonia del Norte – Países Bajos (Ámsterdam)

• Lun 21/6: Ucrania – Austria (Bucarest)

Grupo D:

• Dom 13/6: Inglaterra – Croacia (Londres)

• Lun 14/6: Escocia – República Checa (Glasgow)

• Vie 18/6: Croacia – República Checa (Glasgow)

• Vie 18/6: Inglaterra – Escocia (Londres)

• Mar 22/6: Croacia – Escocia (Glasgow)

• Mar 22/6: República Checa – Inglaterra (Londres)

Grupo E:

• Lun 14/6: Polonia – Eslovaquia (San Petersburgo)

• Lun 14/6: España – Suecia (Sevilla)

• Vie 18/6: Suecia – Eslovaquia (San Petersburgo)

• Sáb 19/6: España – Polonia (Sevilla)

• Mié 23/6: Eslovaquia – España (Sevilla)

• Mié 23/6: Suecia – Polonia (San Petersburgo)

Grupo F:

• Mar 15/6: Hungría – Portugal (Budapest)

• Mar 15/6: Francia – Alemania (Múnich)

• Sáb 19/6: Hungría – Francia (Budapest)

• Sáb 19/6: Portugal – Alemania (Múnich)

• Mié 23/6: Portugal – Francia (Budapest)

• Mié 23/6: Alemania – Hungría (Múnich)

Octavos de final:

• Sáb 26/6: 2° Grupo A – 2° Grupo B (Ámsterdam (38)

• Sáb 26/6: 1° Grupo A – 2° Grupo C (Londres) (37)

• Dom 27/6: 1° Grupo C – 3° Grupo D/E/F (Budapest) (40)

• Dom 27/6: 1° Grupo B – 3° Grupo A/D/E/F (Sevilla) (39)

• Lun 28/6: 2° Grupo D – 2° Grupo E (Copenhague) (42)

• Lun 28/6: 1° Grupo F – 3° Grupo A/B/C (Bucarest) (41)

• Mar 29/6: 1° Grupo D – 2° Grupo F (Londres) (44)

• Mar 29/6: 1° Grupo E – 3° Grupo A/B/C/D (Glasgow) (43)

Cuartos de final:

• Mié 2/7: Ganador 41 – Ganador 42 (San Petersburgo) (45)

• Mié 2/7: Ganador 39 – Ganador 37 (Múnich) (46)

• Jue 3/7: Ganador 40 – Ganador 38 (Bakú) (47)

• Jue 3/7: Ganador 43 – Ganador 44 (Roma) (48)

Semifinales:

• Mar 6/7: Ganador 46 – Ganador 45 (Londres)

• Mié 7/7: Ganador 48 – Ganador 48 (Londres)

Final:

• Dom 11/7: Ganador SF1 – Ganador SF2 (Londres)

5. ¿Cómo podré ver la EUROCOPA 2021 en Estados Unidos?

Los derechos de transmisión de la Eurocopa varían dependiendo de las cadenas televisivas de cada país y de igual manera, depende de las plataformas Online que tenga cada usuario para poder disfrutar de todo un mes de fútbol.

Pero, lo que respecta al territorio de los Estados Unidos, si usted desea ver el torneo del viejo continente, podrá ver en vivo todos los partidos por medio de las cadenas de televisión ESPN, TUDN USA y Univisión. En Univision NOW, por un costo de $10.99 dólares al mes, podrá disfrutar de la EURO.

De igual manera, para ver el primer partido este viernes 11 de junio, será transmitido por medio de SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Univision y TUDN USA, de acuerdo a LiveSoccerTV.

