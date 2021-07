Euro 2021 Suiza vs España: ¿Cómo ver el Live Stream?

Suiza se enfrenta a España en los cuartos de final de la EURO 2020 el viernes en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Aquí hay varias formas diferentes de ver una transmisión en vivo del partido si estás en los EE.UU.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio del mediodía ET) será televisado por ESPN. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de España contra Suiza y todos los demás partidos de la Eurocopa 2020 (que serán televisados por ESPN o ABC) en línea:

Previa Suiza vs España

Suiza logró la maravilla del torneo hasta ahora, derrotando al campeón defensor de la Copa del Mundo, Francia, para completar una sorprendente remontada en los octavos de final. Si bien la histórica victoria fue agradable, el seleccionador suizo Vladimir Petkovic no quiere que su equipo se duerma en los laureles.

“Necesitamos tener hambre para pasar a la siguiente ronda”, dijo Petkovic. “A partir de este momento no puedo decir que esté satisfecho, porque, para mí, el siguiente paso es siempre el más importante. Queremos pasar a la siguiente ronda, incluso si nos enfrentamos a uno de los favoritos en España”.

Suiza no contará con su capitán Granit Xhaka, quien obtuvo su segunda tarjeta amarilla del torneo.

“Me prepararé como lo hago para cada partido”, dijo Xherdan Shaqiri, quien asumirá el cargo de patrón.

“Nunca cambio la rutina, incluso si estoy usando el brazalete de capitán. Estoy muy orgulloso de liderar al equipo en un partido tan importante, y quiero mostrar mis habilidades en el campo y ayudar al equipo”.

España necesitaba una prórroga para avanzar ante Croacia, pero un par de goles de Álvaro Morata y Mikel Oyarzabal los hizo pasar con una victoria 5-3.

“No creo que nos defendimos mal contra Croacia. Obviamente, hubo cosas que podríamos haber hecho mejor. Lo volvimos a mirar buscando detalles. Mencionas dejar entrar tres goles, pero uno de ellos fue nuestro propio error, nada que podamos hacer para evitarlo. Uno de sus otros goles fue fantástico, al igual que nosotros lo hicimos brillantemente en el nuestro ”, dijo el defensa español Aymeric Laporte. “Eso es fútbol. La clave está en nuestro estilo de juego específico y bien definido. Lo hemos desarrollado y una vez que hemos comenzado a marcar goles, simplemente tenemos que seguir esa línea de desempeño”.

España es un sólido favorito de -150 para ganar el partido, con Suiza en +450. A pesar de eso, España espera una prueba poderosa con un lugar en las semifinales en la línea.

“Va a ser un partido muy complicado. Como grupo, por cómo atacan y defienden, son un muy buen equipo y predigo un partido muy difícil para nosotros ”, dijo el seleccionador de España Luis Enrique. “Espero tácticas muy similares de las que utilizó Petkovic contra nosotros en la Liga de Naciones. Son oponentes que no apuestan por arrojarte todo, que saben exactamente lo que están haciendo. Atacan y defienden bien, juegan muy bien como equipo y dificultan los partidos al rival”.

Alineaciones previstas (según UEFA.com)

Suiza: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferović.

Suspendido: Xhaka.

Se pierde el próximo partido si es amonestado: Akanji, Elvedi, Embolo, Gavranović, Mbabu, Rodríguez, Schär.

España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Suspendido: Ninguno

Se pierde el próximo partido si es amonestado: Jordi Alba, Busquets, Pau Torres, Rodri.

