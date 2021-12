Estrella de los Warriors insinúa la posibilidad de romper dos marcas históricas: ¿ Qué puede pasar?

La estrella de los Golden State Warriors Stephen Curry continúa acercándose a una parte de la historia de la NBA. Al anotar siete triples durante la victoria de su equipo por 126-95 sobre el Orlando Magic el lunes, Curry se ha movido a 15 marcas de empatar la marca de todos los tiempos del miembro del Salón de la Fama Ray Allen en tiros de campo de tres puntos en su carrera.

A partir de este momento, los 2,973 triples de Allen todavía son los regentes. Sin embargo, ese récord seguramente caerá antes de que finalice el año calendario.

Según Curry, incluso puede atrapar a Allen en su próximo juego. Si eso sucediera, el viejo francotirador no sería el único en ver caer su récord. El compañero de fórmula de Steph desde hace mucho tiempo, Klay Thompson, también sería eliminado de uno de sus lugares en los libros de récords de la liga.

Curry bromea sobre pasar a su compañero





Play



Steph Curry hangs 31 PTS & 8 AST against the Orlando Magic Steph Curry had 31 PTS & 8 AST for the Golden State Warriors in their win against the Orlando Magic. ✔️Subscribe to ESPN+ espnplus.com/youtube ✔️ Get the ESPN App: espn.com/espn/apps/espn ✔️Subscribe to ESPN on YouTube: es.pn/SUBSCRIBEtoYOUTUBE ✔️ Subscribe to NBA on ESPN on YouTube: bit.ly/SUBSCRIBEtoNBAonESPN ✔️ Watch ESPN on YouTube TV: es.pn/YouTubeTV 2021-12-07T05:20:56Z

A raíz del juego de Magic, se le preguntó a Curry sobre su búsqueda de la corona de tres puntos de todos los tiempos. Específicamente, un reportero se preguntó en broma si podría salvar toda la brecha durante el partido del miércoles por la noche de los Warriors contra los Portland Trail Blazers.

Por su parte, Curry estaba dispuesto a seguirle el juego.

“Todo es posible”, dijo Curry con una sonrisa, a través de NBC Sports Bay Area. “¿Qué es? ¿15? Es gracioso porque sé lo que eso significa si [lo hago]. El récord de Klay y todo eso también. Veremos.”

Curry, por supuesto, se estaba refiriendo al récord de Thompson de marca de tres puntos en un solo juego. Fue una marca que estableció durante un juego de octubre de 2018 contra los Chicago Bulls en el cual terminó anotando 52 puntos, Thompson rompió el récord de su compañero de equipo al derribar 14 triples en solo 26 minutos en la cancha.

Steph estableció la marca anterior de 13 juegos en un solo juego en 2016.

Cuando se le preguntó si saber que podía pasar a Klay era ahora un factor de motivación, Curry dijo: “Si has visto la forma en que juego, especialmente recientemente, no me da vergüenza lanzar la pelota. Entonces, el juego dictará cómo se verá. No voy a salir con eso como, como, un verdadero objetivo … pero han sucedido cosas más locas “.

Wiggins estabeció una nueva marca

Aunque todo Dub Nation está plenamente enfocado en lo que Curry está haciendo detrás de la línea de triples, otro Warrior — Andrew Wiggins — estableció una nueva marca personal de triples.

Contra el Magic, el bombardeo de largo alcance de Wiggins alcanzó un nivel generalmente reservado para Steph y Klay. En 30 minutos de juego, Wiggins anotó 28 puntos y anotó de manera increíble ocho de 10 triples. Desde que se llegó a Golden State en 2020, Wiggins ha sido más certero que nunca con sus tiros de larga distancia. Pero en 2021-22, por primera vez en su carrera, ha sido un asesino legítimo desde lo profundo. A lo largo de 24 juegos, la ex primera selección del equipo 1 está conectando el 41.6 por ciento de sus triples en más de cinco intentos por partido.

LEER MÁS: LeBron James rompe su silencio sobre algún posible cambio