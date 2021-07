Equipo olímpico fue descubierto violando burbuja sanitaria: ¿Quién estaba?

Un día después de que Eslovenia derrotara a Argentina en el baloncesto olímpico, el equipo europeo se encuentra en medio de una gran polémica dentro de la Villa donde se hospedan los atletas.

Entre los involucrados se encontraba la estrella del cuadro europeo, Luka Doncic. Este terminó siendo uno de los primeros grandes escándalos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El jugador de los Dallas Mavericks festejó la victoria de su equipo sobre Argentina con una celebración en la que hubo alcohol y cachimbas. Dentro de esa reunión nadie llevaba mascarilla, ya violando parte de las restricciones que se había impuesto dentro de la burbuja que fue establecida dentro del área de la Villa Olímpica.

¿Cómo se descubrió?

Esta reunión fue captada por la jugadora de baloncesto española Cristina Ouvina en sus redes sociales. Después borró las imágenes y ofreció un posteo donde se disculpaba por ser parte de esta aglomeración.

“Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero resaltar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia en la que vivimos y de que no debemos relacionarnos con nadie ajeno a la gran burbuja de la Villa”, ha explicado.

Cristina Ouviña, jugadora de la Selección Española de Baloncesto, subió anoche fotos a sus historias de Instagram de una fiesta con los jugadores eslovenos, sin mascarillas, con vodka y jugando al poker La jugadora ya ha pedido disculpas a través de su Instagram pic.twitter.com/nERuEfamJY — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) July 27, 2021

La histórica actuación de Doncic

El exjugador del Real Madrid se convirtió en extraterrestre contra Argentina por marcador de 118-100. En ese partido el esloveno tuvo la segunda mejor actuación individual en los juegos olímpicos. Contra el equipo albiceleste, Doncic anotó 48 puntos.

Doncic escribió su nombre en la historia olímpica, igualando al australiano Eddie Palubinskas en 1976 en un partido contra México durante las olimpiadas disputadas en la ciudad de Montréal. Pero la persona que no superó fue a Schmidt que ahora tiene cuatro de las seis mejores actuaciones individuales a nivel olímpico.





Schmidt desmanteló a la defensa española en las olimpiadas de Seúl esa noche, el brasileño anotó 55 puntos en un partido que terminó siendo victoria para España por 118-110. En esas olimpiadas, “O Metralhadora” promedió 42.2 puntos y 7.8 rebotes en ocho partidos.

“No pudimos nunca. Doncic hizo lo que hizo, como quiso. Todo lo que intentamos lo vulneró, ni un segundo pudimos pararlo. Y eso generó espacios para todos”, afirmó el seleccionador argentino Sergio Hernández.

Ahora se tendrá que ver cuáles serán los castigos que recibirían los jugadores previo al enfrentamiento que tienen contra Japón el jueves.

