“Luka Doncic es el mejor jugador del mundo”: ¿Quién lo dijo?”

El esloveno ha estado jugando a un nivel superlativo desde antes de llegar a la NBA. Eso también se ve con su selección en su debut olímpico.

El exjugador Del Real Madrid fue imparable y rápidamente puso a su equipo en la conversa por medallas después del partido en Tokio. Doncic dominó en todas las facetas de juego y el cuadro sudamericano no encontró soluciones a su juego.

El entrenador argentino Sergio Hernández elogió a la estrella de los Dallas Mavericks en la gran victoria de Eslovenia sobre su equipo por 118-100. En su entrevista pospartido, el entrenador le atribuyó la victoria a su rival a su gran figura.





Play



Luka Doncic drops 48 in Olympic debut as Slovenia crushes Argentina | Tokyo Olympics | NBC Sports Luka Doncic recorded a 48-point double-double as Slovenia crushed Argentina in their preliminary-round matchup in Tokyo. #NBCOlympics #Tokyo2020 #Basketball » Subscribe to NBC Sports: youtube.com/nbcsports?sub_confirmation=1 » Watch live Olympic coverage on NBCOlympics.com: nbcolympics.com/schedule Stay up to date on Basketball in Tokyo: nbcolympics.com/basketball Visit NBCOlympics.com,: nbcolympics.com Watch the Tokyo Olympics on Peacock: pck.tv/3eA5RJk Download the NBC… 2021-07-26T08:18:48Z

“El análisis del partido se llama Luka Doncic, para mí y lo dije hace dos años, el mejor jugador del mundo, incluida la NBA. Si tenía alguna duda ya me la quité. Es el mejor jugador del mundo, es un honor jugar contra él y le queríamos ganar, pero fue una buena experiencia a pesar de la derrota,” lanzó en una entrevista pospartido.

Luka Doncic aniquiló a Argentina con 48 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias🔥💪 Eslovenia se impuso 118-100 en el debut de ambos equipos en los Juegos Olímpicos🏀#Tokyo2020 (Vía @BarriosWally)pic.twitter.com/kQPUZuzKmK — FanSided ES (@FanSided_ES) July 26, 2021

“La verdad es que (Luka) Doncic hizo lo que quiso. Le ofrecimos el tiro, lo tomó y lo metió. Le ofrecimos el pase y asistió. Le ofrecimos ir para dentro, fue y anotó. Podría haber anotado 60 puntos si quería”, sostuvo el técnico albiceleste, que está encarando su tercera experiencia olímpica, luego de Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016.

Doncic fue dominante en el partido al anotar 48 puntos, 11 asistencias, cinco asistencias y tres tapones en lo que ha terminado siendo una de las actuaciones más dominantes a nivel individual que solo fue superado por el legendario Oscar Schmidt.

¿Dónde se encuentra Doncic entre las mejores actuaciones olímpicas?

Doncic escribió su nombre en la historia olímpica, igualando al australiano Eddie Palubinskas en 1976 en un partido contra México durante las olimpiadas disputadas en la ciudad de Montréal. Pero la persona que no superó fue a Schmidt que ahora tiene cuatro de las seis mejores actuaciones individuales a nivel olímpico.

Schmidt desmanteló a la defensa española en las olimpiadas de Seúl esa noche, el brasileño anotó 55 puntos en un partido que terminó siendo victoria para España por 118-110. En esas olimpiadas, “O Metralhadora” promedió 42.2 puntos y 7.8 rebotes en ocho partidos.





Play



Oscar Schmidt (55pts) vs. Spain – Olympics Record (1988) Just some beautiful shooting to the sounds of the court and the crowd… The record for points in an Olympics game set by the legendary Oscar Schmidt. The transition threes he takes and makes in this game, perhaps, represent the least fucks given I've ever seen. The man's worst case scenario in the NBA probably… 2015-08-28T15:37:52Z

Eslovenia ahora tiene un partido clave ante Japón el 29 de julio, mientras que Argentina buscará reponerse contra

LEER MÁS: Nadador tunecino da el gran resultado sorpresivo de las olimpiadas: ¿Quién es?