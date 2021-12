ENTREVISTA EXCLUSIVA: Carlos Briseño habla sobre su carrera y la Copa Combate

Para el oriundo de la Ciudad de México, el reto de poder estar entre ocho peleadores que serán parte del último gran evento de la promoción de artes marciales mixtas Combate Global del 2021.

Para el mexicano Carlos Briseño se viene uno de los grandes retos en su carrera cuando sea parte de la Copa Combate en Miami. Llegando a su primera pelea, él se ve muy cómodo peleando contra cualquiera de los otros siete contricantes solamente en base a su capacidad de poder lidiar con los diferentes estilos que poseen.

“Estamos listos para todo. Estamos listos para dar guerra,” dijo Briseño en una entrevista con Ahora Mismo.

Briseño es un cinturón negro en taekwondo y dice sentirse cómodo ajustándose a con el fin de poder llevarse el premio de 100 mil dólares. Además cuando se le avisó que sería el reemplazó A David Martínez, se comenzó a preparar lo más rápido posible ya que su última pelea fue en el mes de octubre.

En la primera ronda, Briseño (13-2) enfrentará al chileno Cristiano Barraza y si avanza se enfrentará a ganador de Frans Mlambo y José Zarauz (22-8-1).

PUEDEN VER LA ENTREVISTA COMPLETA ACA





Play



Entrevista con Carlos Briseño Make sure you like, subscribe and share this video. Also make sure that you are following me on social media Instagram/Twitter (juang_arango) Facebook (juangarango) 2021-12-12T04:42:10Z

Como peleador, Briseño es agresivo y mencionó que le gusta pelear en el piso, pero a la misma vez se siente muy cómodo en el boxeo. Pero fue en su última pelea contra Adam Martínez que el peleador capitalino pudo exponer una debilidad de su rival usando algo que alguien con su tipo de entrenamiento no se le tendría considerado dentro de su arsenal: La patada baja.

“En el momento, yo he estado entrenado de todo. No me gusta dejar huecos en mi juego. En la pelea ha salido así improvisado. Vi la pierna bien puesta y pues ‘pa ahí te va’. Ahí se fue dando y se fue dando. Solito me la regaló o así yo lo sentí. No fue la estrategia deshacerle la pierna, pero salió bien.”

En ese enfrentamiento, Briseño terminó ganando por decisión unánime y le dio la oportunidad de poder estar en la cartelera del domingo, esto después de debutar con la promoción originada por Campbell McLaren en el mes de agosto.

Según la página Tapology, Briseño está clafisicado noveno entre los peleadores mexicanos y 17 en Latinoamérica en la categoriá peso gallo. Una victoria en esta competencia seguramente mejoraría su posicionamiento en ese ranking.

Su preparación

Con poco tiempo para estar a la par de sus rivales, Briseño ha decidido apelar a su experiencia como el mejor consejero para estar listo para un torneo estilo Grand Prix que se disputará el domingo. Para Briseño este formato lo compara con lo que hacián en la antigua promoción de Strikeforce. Pero en sus palabras, su rutina no cambió por causa de esto, fueron otros factores que forzaron que hiciera ajustes.

“Tengo que entrenar mucho más inteligente. Eso viene con experiencia ya que de pronto entrenaba demás y me lesionaba o de pronto no entrenaba con la técnica correcta” confesó.

“Ahora que tengo más experiencia, tan lesionado. He aprendido mucho más de cómo mejorar mis entrenamientos: Las cargas de trabajo, las técnicas, la dieta, condicionamiento.”

El gran momento del MMA mexicano y el apoyo de su familia

El deporte sigue en curva ascendente en Latinoamérica y en México no es la excepción. Pero en el caso de Briseño, él es uno de los peleadores que provienen de una época en el que tuvieron que superar el estigma de las artes marciales mixtas siendo algo “salvaje” ya que se conocía poco sobre esto.

“Me enamoré” Eso fue lo que dijo Briseño sobre su primera experiencia con el deporte, per no fue fácil explicar la decisión que tomó en su vida.

“Yo mismo lo desconocía mucho cuando comencé. Pero me enamoré. Tan solo mi familia, no fue fácil (explicarles). Lo veían como un deporte muy salvaje. ‘¿Cómo te vas a meter a eso? Estás loco, eso es para gente enferma.'”





Play



PELEA Briseño vs Martinez I Combate COMPLETO I CG21 ¿Será esta la mejor pelea de Briseño vs Martinez ? En este combate estelar Carlos Briceño se enfrenta a Adam Martínez en una contienda extraordinaria. Estos dos peleadores tienen todo lo que se necesita para ganar, pero la paciencia y perseverancia de uno de ellos dos será lo que decidirá el ganador de la pelea.… 2021-12-01T20:00:09Z

Con el pasar del tiempo, entendieron la magnitud de su pasión además comenzaron a ver la popularidad y la disciplina que se tiene que tener para poder ser competitivo en este deporte.

También han visto la popularidad del deporte y la cantidad de gente que han comenzado a practicar esta disciplina y entendieron. Obviamente también notaron que Carlos tiene un gran talento con un deseo de triunfar impresionante.

“Ahora me cuidan todos, mis amigos y eso es algo lindo.”

Pero como suele ser, una de las personas que más sufre es su madre aunque Briseño dice que ella “sabe cómo es” y lo acepta.

Ahora busca darles la gran alegría que tanto se merecen por el respaldo que le han dado.

LEER MÁS: Ex Estrella de la UFC es protagonista de pelea en evento de BKFC [VIDEO]