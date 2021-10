Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Uruguay vs Colombia: ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 7 de octubre se juega la fecha 11º de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. Y el partido entre la Selección de Uruguay y la Selección Colombia en el Estadio El Gran Parque Central ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Será un partido fundamental entre estos dos equipos, que están a solo unos puntos el uno del otro en la clasificación.

El partido comenzará a las 18:00 hora local de Colombia y 19:00 hora de Uruguay. Actualmente, Colombia es quinta en puesto de repechaje con 13 puntos, mientras que los anfitriones están en el tercer lugar de la tabla con 15 puntos, solo por detrás de Argentina y Brasil.

Preparémonos para un partidazo entre estos dos grandes equipos. Un duelo clave para la clasificación a Catar 2022… 🇺🇾🆚🇨🇴​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/YI0T43GoGZ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 6, 2021

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (7:00 pm ET, hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver partido entre Uruguay vs Colombia y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Uruguay vs Colombia en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Uruguay y Colombia?

Se espera un partido fascinante entre ambas selecciones, ya que los encuentros entre charrúas y cafeteros siempre son de gran impacto físico y varios goles. Ambas selecciones, en estos momentos clasificadas al mundial del 2022, y este encuentro servirá para medirse ante un rival directo de Eliminatorias Mundialistas.

Respecto a Uruguay, vienen de exitosos resultados, al conseguir un empate como visitante 1-1 contra Perú, y dos victorias, ante Bolivia 4-2 y Ecuador 1-0. Ambos partidos fueron fundamentales para seguir sumando en la tabla y lograr conseguir cinco partidos invictos.

La última derrota de los dirigidos por el profesor Tabárez fue ante Brasil, en el mes de noviembre con un resultado de 2 goles a 0. La primera derrota fue ante Ecuador por 4-2, en Quito.

⚽️ ¡Fútbol informal en el complejo Celeste a un día del partido ante Colombia! 🔛#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/ahuw9adxsv — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 6, 2021

Por su parte, la Selección Colombia dirigida por Reinaldo Rueda deberá de demostrar solidez y buen juego, algo que le ha faltado a la Tricolor. Los colombianos en condición de visitante en lo que respecta a Eliminatorias, solo ha perdido un partido, el disputado ante Ecuador, llevándose una goleada de 6-1, empatando 3 juegos y ganando uno, ante Perú por 0-3.

De los últimos cinco partidos de eliminatorias, los colombianos lograron mantener el arco en cero ante Perú. Con Chile, la historia fue otra, y sacó una valiosa victoria por 3-1 en Barranquilla, gracias a los goles de Miguel Ángel Borja y Luis Díaz.

¡MAÑANA VOLVEMOS! 🗓 Jueves 7 de octubre

🆚 @Uruguay

🕕 6:00 p.m. (hora COL)

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

🏟 Gran Parque Central, Montevideo

📺 @GolCaracol #VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/ruMIXtpEBX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2021

El último enfrentamiento entre Uruguay y Colombia tiene un recuerdo desagradable para los cafeteros, pues fueron derrotados por goleada en condición de local 3-0, con anotaciones de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez. Este encuentro se convirtió en la gota que rebosó el vaso, y vio salir al técnico portugués Carlos Queiroz y abrió la llegada de Reinaldo Rueda como nuevo entrenador.

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección Uruguay: Fernando Muslera; Nahitán Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Giorgian De Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez

Posible alineación de la Selección Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Radamel Falcao García

