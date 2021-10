Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Paraguay vs Argentina: ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 7 de octubre se juega la fecha 11º de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. Y el partido entre la Selección de Paraguay y la Selección Argentina en el Estadio Defensores del Chaco ubicado en la ciudad de Asunción.​

El partido comenzará a las 18:00 hora local de Paraguay y 20:00 hora de Argentina. Actualmente, Argentina es segunda en la tabla de clasificación con 18 puntos, y sigue a la caza de Brasil. Mientras que los anfitriones están en la sexta casilla de la tabla con 11 puntos, por detrás de Colombia.

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (7:00 pm ET, hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver partido entre Paraguay vs Argentina y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Paraguay vs Argentina en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Paraguay vs Argentina?

Paraguay se enfrenta a un gran reto ante la Argentina campeona de la Copa América. Los guaraníes necesitan desesperadamente obtener un resultado positivo para soñar con un boleto a la Copa del Mundo después de una ausencia de 12 años sin lograr clasificar a un mundial.

La Selección de Paraguay logró un empujón tras su último partido de clasificación para la Copa del Mundo ante Venezuela. La Albirroja pudo quedarse con los tres puntos y mantenerse en la carrera.

Eduardo Berizzo quiere convertirse en el tercer técnico paraguayo en ganarle a Argentina en las eliminatorias mundialistas después de que lo hiciera Aníbal Ruiz en 2005 y Gerardo Martino en 2011. En cuanto a los convocados por Paraguay, el equipo no podrá contar con el defensa central de River Plate, David Martínez quien sigue aún lesionado de un cuádriceps en la pierna izquierda. También Blas Riveros fue sacado de la lista de selecciones nacionales.

Paraguay llega a este juego con la necesidad de sumar los tres puntos disputados, mientras que Argentina, en un puesto cómodo de clasificación y en el segundo lugar, espera conseguir un triunfo para seguir al acecho de la líder Brasil y así poder acercarse cada vez más a la clasificación a Qatar 2022.

Por su parte la campeona de América, sin contar el partido ante Brasil por suspensión, llega con ocho partidos jugados y 18 puntos en la tabla de posiciones, obteniendo el segundo puesto. De este manera, el equipo de Lionel Scaloni aún le queda camino por recorrer para asegurar sus pasajes a Qatar.

La Albiceleste de Lionel Messi y amigos vienen de un gran momento tras ganar la final de Copa América ante Brasil y esperan en esta nueva fecha de eliminatorias ratificar esa complicada ganando de buena manera ante Paraguay. Además, pensando en los próximos partidos ante Uruguay y Perú.

Lionel Messi guió a la ‘Albiceleste’ el triunfo de la selección en el último encuentro frente a Bolivia, logrando romper un récord de Pelé, y parece sentirse cada vez más cómodo jugando para su país.

Según ha indormado La Nación, el estadio los Defensores del Chaco tendrá una capacidad de aforo del 50% para este partido.

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección Paraguay: Anthony Silva; Gustavo Gómez, Fabian Balbuena, Marcos Cáceres y Junior Alonso; Ángel Cardozo, Jorge Morel, Richard Sánchez y Mathias Villasanti, Miguel Almirón y Ángel Romero. DT: Eduardo Berizzo.

Posible alineación de la Selección Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Marcos Acuña Cristian Romero y Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT:Lionel Scaloni.

LEER MÁS: Tiroteo en escuela de Texas: arrestan a Timothy George Simpkins tras herir a 4 compañeros