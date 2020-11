Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia vs Uruguay ¿Cómo ver el live stream?

Este viernes 13 de noviembre la Selección Colombia abrirá la jornada de la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022, con el duelo ante la Selección de Uruguay, que ya se encuentra en la ciudad de Barranquilla para disputar este duro duelo. La ‘Tricolor’ recibe a los charrúas, el encuentro más llamativo de la jornada de hoy. La selección Colombia del profesor Carlos Queiroz, actualmente quinta en la tabla de posiciones por debajo de Paraguay, que empató ante Argentina, recibirán en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a los uruguayos del técnico Óscar Washington Tabárez, en la búsqueda de los tres puntos, en donde se encuentran una posición más abajo en la tabla, que los colombianos.

🤩 Hoy sigue la fecha 3⃣ de las #EliminatoriasSudamericanas 🤩 Tres interesantes duelos en la agenda 🗓️ pic.twitter.com/Efw45rHnp8 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 13, 2020

Colombia a mantener el invicto

El técnico Carlos Queiroz no podrá contar con el héroe de la fecha pasada, el goleador, delantero y capitán de la Selección, Radamel Falcao García, por lesión. A este se suman, los laterales diestros Stefan Medina y Santiago Arias, de igual manera por lesiones. Por ello, los locales presentaran varias novedades en su once titular de esta tarde, la primera, es el regreso del arquero David Ospina, el lateral derecho Luis Orejuela, que hará su debut con el seleccionado nacional y Jeison Murillo que repetiría titularidad.

¡Llegó el día! 🙌 Hoy volvemos a la cancha continuando con nuestro camino hacia la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 🇶🇦 🆚 🇺🇾 @Uruguay

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA

🕡 3:30 p.m.

🏟Metropolitano

📺 @GolCaracol #VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/q7G6bWJPr3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2020

“Por delante está un gran equipo, grandes jugadores, con un entrenador contra el que tengo un honor muy grande de jugar este partido, porque es una de las referencias históricas de los entrenadores de todo el mundo”, dijo el técnico de Colombia en rueda de prensa el pasado lunes.

En la ciudad de Barranquilla y por partidos de eliminatoria mundialista, la Selección Colombia está invicto. Solo perdió una vez y fue el estadio el Campín de Bogotá.

Posible alineación de la Selección Colombia: David Ospina, Luis Orejuela, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

El rival a sacar la ‘Garra Charrúa’

La Selección de Uruguay llegó a Barranquilla con la idea de adaptarse a las condiciones climáticas de la ciudad colombiana, y poder hacer aún más fácil este duro duelo, en donde no podrá contar con el joven jugador del Real Madrid, Federico Valverde, por lesión, ni con Maximiliano Gómez del Valencia y Sebastián Coates del Sporting Lisboa, por ello, tendrá que buscar en su nomina para replantear el ataque y formación que enfrentará a los colombianos.

Pero, por un lado positivo, podrá tener en su once inicial a grandes hombres de renombre y experiencia como lo son Edinson Cavani, José María Giménez y Luis Suárez.

“Nosotros tenemos que estar preparados para eso, tenemos un gran plantel, si bien tenemos grandes ausencias como la de Valverde, que para nosotros es fundamental, trataremos de plantear muy bien el partido durante la semana para poder llegar con grandes chances a conseguir los tres puntos”, dijo en técnico en rueda de prensa.

Posible alineación de la Selección de Uruguay: Martín Campaña, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matias Viña, Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nico de la Cruz, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Ultimos partidos entre ambos

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en Barranquilla fue el 11 de octubre de 2016 por la décima jornada de las Eliminatorias, partido que terminó 2-2 con goles de Abel Aguilar y Yerry Mina para Colombia, y anotaciones de Cristian Rodríguez y Luis Suárez para la visita.

Pero, sin duda, el partido más recordado es de los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, en donde con dos goles de James Rodríguez, el equipo de José Pekerman ganó en el Maracaná y se metió entre los ocho mejores del mundial.

James Rodriguez Colombia Goal vs Uruguay on Colombian Station Caracol –The passion of Colombians is why I have loved living in this beautiful country for four years! You can experience it the way we did here in Colombia by watching this clip. GOL GOL GOL CARACOL! 2014-06-30T15:32:50Z

Hora para ver el partido

El encuentro comenzará oficialmente a las 15:30 hora de Colombia y 17:30 de Uruguay.

Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 15:30 hora del este, 14:30 horas del centro y 12:30 hora del pacífico.

¿Cómo ver el partido?

Para Colombia podrán seguir el encuentro a partir de las 15:30 horas con la cobertura del Gol Caracol del canal Caracol. Lo que respecta a Uruguay el canal autorizado VTV Uruguay y VTV+.

En Estados Unidos los derechos de transmisión de las eliminatorias lo tienen DirecTV y DISH Network en la modalidad pay-per-view.

De igual manera en Estados Unidos el partido de será transmitido en vivo FITE TV y Fanatiz USA, de acuerdo al portal Live Soccer TV.

Fanatiz USA es un servicio de streaming en vivo y On Demand de deportes a nivel mundial, que ofrece todas las ligas de fútbol y su señal llega a millones de latinoamericanos en el mundo.

Fanatiz USA

Fite TV es una red digital de deportes en streaming en vivo y bajo demanda. De acuerdo a su página web la aplicación móvil de descarga gratuita para iOS y Android funciona en cualquier televisor conectado a internet, y en dispositivos de transmisión como Chromecast, Playstation, Xbox, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y Android TV.

Este servicio tiene un costo de $9.99 dólares mensuales o $99.99 dólares al año. Pero también tienen la posibilidad de hacer una prueba gratis durante 30 días.

FITE TV

