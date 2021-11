Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Brasil vs Colombia: ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 11 de noviembre regresan nuevamente las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección de Brasil y la Selección de Colombia, corresponde a la fecha 13 de eliminatorias y se jugará Estadio Arena Corinthians en la ciudad brasileña de São Paulo.

El partido comenzará a las 21:30 hora local de Brasil, y será televisado por Canais Globo, SporTV, NOW NET y Claro. En cuanto a Colombia, el juego comenzará a las 19:30 horas y se podrá ver por la señal de Caracol TV en el Gol Caracol.

Actualmente, Brasil es líder, en la primera posicion en la tabla de clasificación, sumando un total de 31. Mientras que los colombianos están en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, sumando un total de 16 puntos, tras empatar 0-0 en Barranquilla ante Ecuador.

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (19:30 pm ET, hora de inicio, 18:30 horas CT y 16:30 horas PT) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver el partido entre Brasil vs Colombia y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Brasil vs Colombia en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Brasil y Colombia?

El entrenador de Brasil, Tite, saldrá ante Colombia con toda la artillería, es decir, Neymar, Gabriel Jesus y Raphinha en el ataque. La Canarinha, que es líder en la tabla, entrenó en el centro de entrenamiento del Corinthians, en Sao Paulo, con la intención de buscar cerrar su clasificación matemática para el Mundial de Catar 2022.

Por su parte, Colombia tiene un reto bastante difícil: buscar un resultado positivo en su visita ante los de Tite. Para este partido, el profesor Reinaldo Rueda no contará con jugadores relevantes como Falcao García y Óscar Murillo, quienes fueron desconvocados por lesiones. A ellos se sumaron, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Mateus Uribe. La novedad por su parte, es el regreso de James Rodríguez.

“Colombia tiene jugadores de mucha calidad, tiene cosas para sacar un resultado y hacer historia. Este partido hay que afrontarlo con todas las armas que tenemos a disposición, hacerlo de manera inteligente. Creo que el partido tendrá muchas fases y tenemos que ser bastante inteligentes, saber interpretar los momentos de cada partido”, dijo este martes el atacante Luis Fernando Muriel en rueda de prensa.

¡MAÑANA VUELVE LA SELECCIÓN COLOMBIA! 🗓 Jueves 11 de noviembre

🆚 @CBF_Futebol

🕢 7:30 p.m. (hora COL)

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

🏟 Arena Corinthians, São Paulo

¿Cuántas veces le ha ganado Colombia a Brasil en la historia?

Solamente dos, ambas en la Copa América. La primera vez fue en Chile 1991 por 2-0 con goles de Anthony de Ávila y Arnoldo Iguarán. La más reciente, fue en el año 2015 por la mínima diferencia, con tanto de Jeison Murillo.

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Brasil: Ederson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Lucas Paquetá, Fred, Casemiro, Coutinho; Neymar y Gabriel Jesús. DT: Tité.

Posible alineación de la Selección de Colombiay: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Miguel Ángel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

Colombia vs. Brasil: horarios del partido por Eliminatorias Sudamericanas

• Colombia: 19:30 horas

• Brasil: 21:30 horas

• Perú: 19:30 horas

• Ecuador: 19:30 horas

• Venezuela: 20:30 horas

• Paraguay: 21:30 horas

• Argentina: 21:30 horas

• Chile: 21:30 horas

• Uruguay: 21:30 horas

• Centroamérica: 18:30 horas

• México: 18:30 horas

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Qatar 2022?

Colombia es cuarta con 16 unidades en la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana. Teniendo en cuenta que normalmente se asegura clasificación con 28 puntos, a Colombia aún le queda un duro camino por confirmar su boleto al Mundial. Tendrá la obligación de asegurar los duelos en casa contra Paraguay, Perú y Venezuela. Teniendo en cuenta que tiene que se enfrentará a Brasil, este jueves, y luego a la Argentina.

