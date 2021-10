Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina vs Perú: ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 14 de octubre se juega una nueva jornada de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección de Argentina y la Selección de Perú, corresponde a la fecha 12 de eliminatorias y se jugará con un aforo permitido por el gobierno argentino del 50% en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aries.

El partido comenzará a las 20:30 horas local de Argentina, y será televisado por TyC Sports y TV Pública y 18:30 horas de Perú por Movistar Deportes y América TV. Actualmente, Argentina es segunda en la tabla de clasificación, sumando un total de 22 puntos tras su victoria aplastante ante Uruguay. Mientras que los peruanos están en la séptima casilla de la tabla de posiciones, sumando un total de 11 puntos, tras perder 1-0 en La Paz ante Bolivia.

Esto no termina. ¡Prepárense para más Eliminatorias! 🤩​ Se viene el último día de la triple fecha de octubre camino a Catar 2022 🔜🏆 🗓️ Días y horarios de la jornada 1⃣2⃣​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/94q3OasIuq — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 11, 2021

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (19:30 pm ET, hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver partido entre Argentina vs Perú y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Argentina vs Perú en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Argentina y Perú?

Los dirigidos por Lionel Scaloni viene de un gran partido ante Uruguay, luego de golear en condición de local a los de Óscar Tabárez, en un contundente 3-0, con un espectacular Lionel Messi, quien se destacó en gran parte del juego. Con esa victoria, la Albiceleste extendió su invicto a 24 partidos.

Luego de llevarse los tres puntos, ahora Argentina quiere cerrar con broche de oro la jornada de eliminatorias y ganarle ‘cómodamente’ a los peruanos, seguir sumando y consolidarse para seguir soñando con la Copa del Mundo de 2022.

El entrenador Scaloni podría cambiar el equipo respecto al once que estuvieron en los partidos ante Paraguay y Uruguay, con el objetivo de darle descanso a algunos futbolistas. Esto significaría el regreso de Marcos Acuña en lugar de Nicolás Tagliafico, y la vuelta de Ángel Di María por Nicolás González.

#SelecciónMayor ¡Glorioso mural! Los Campeones de América 🏆 inauguraron hoy, junto al Presidente Claudio Tapia, un hermoso mural alusivo a la obtención de la @CopaAmerica en #Brasil. ¡Dale Campeeeeón, dale Campeeeón! 🤪 pic.twitter.com/PHpl74pKaU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 13, 2021

Por su parte, la Blanquirroja del entrenador Ricardo Gareca, tenia grandes esperanzas luego de haber vencido a la Selección de Chile por 2-0, el jueves pasado. Pero sus ilusiones se deshicieron, luego de perder en la altura de La Paz por la mínima diferencia, a pesar de que su rival tenía diez jugadores. Por lo que en estos momentos están fuera de la zona de clasificación a Qatar y necesitan de los tres puntos a toda costa.

“Estoy seguro de que vamos a pelear hasta el final”, advirtió el ‘Tigre’. “Tenemos que ir a sumar a la Argentina. Nos vamos a preparar de esa manera”, dijo Gareca, previo al partido.

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Posible alineación de la Selección de Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco; Pedro Aquino y Yoshimar Yotún; Sergio Peña, Christian Cueva y Raziel García; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

