Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia vs Ecuador: ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 14 de octubre se juega una nueva jornada de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Ecuador, se jugará con un aforo del 75% en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, en Colombia.

El partido comenzará a las 16:00 hora local de Colombia, por el Gol Caracol y 16:00 hora de Ecuador por el canal del fútbol. Actualmente, Colombia es quinta en la tabla de clasificación, sumando un total de 15 puntos tras su empate ante la líder, Brasil. Mientras que los ecuatorianos están en la tercera casilla de la tabla de posiciones, sumando un total de 16 puntos, tras perder 2-1 en Caracas ante Venezuela.

Esto no termina. ¡Prepárense para más Eliminatorias! 🤩​ Se viene el último día de la triple fecha de octubre camino a Catar 2022 🔜🏆 🗓️ Días y horarios de la jornada 1⃣2⃣​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/94q3OasIuq — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 11, 2021

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (17:00 pm ET, hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver partido entre Colombia vs Ecuador y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Colombia vs Ecuador en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Colombia y Ecuador?

Los dirigidos por el técnico Reinaldo Rueda tienen en el deber de ganar ante Ecuador en condición de locales y luchar por los tres puntos, luego de los dos empates valiosos ante Uruguay, en Montevideo y Brasil, en Barranquilla. Los ecuatorianos, quienes se situación en una mejor posición en la tabla clasificatoria al mundial, son un rival directo de los cafeteros en la disputa por un cupo al Mundial de Catar 2022.

A las 4:00 p.m. hora de Colombia, saltará en al terreno de juego ambos equipos, en un horario complicado, con el calor y humedad de la tarde en esta ciudad, en un partido siempre complicado. Reinaldo Rueda sabe que al frente tiene a un rival que ha tenido un gran campaña de eliminatorias.

“Es difícil. Han hecho partidos bien exigentes para el caso de los rivales que ha enfrentado. Eso nos compromete a hacer un trabajo muy inteligente y ojalá sepamos resolver esa parte estratégica que maneje Ecuador. La idea es seguir exigiéndonos y encontrar la eficacia en el arco rival, que nos permita ganar los partidos”, dijo Rueda en la conferencia previa al partido.

La buena noticia para Colombia, es el regreso del extremo Juan Guillermo Cuadrado, quien se perdió el encuentro contra Brasil por acumulación de tarjetas amarillas. Asímismo, se espera el regreso al once inicial de Matheus Uribe, que fue suplente contra Brasil

Finalmente, se espera que Reinaldo Rueda mantenga la base del equipo que jugó ante los brasileños, como lo son la titularidad del portero David Ospina, el central Yerry Mina, el centrocampista Wilmar Barrios y al extremo Luis Díaz.

¡MAÑANA ES EL DÍA! 🗓 Jueves 14 de octubre

🆚 @LaTri

🕔 4:00 p.m.

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

🏟 Metropolitano, Barranquilla

📺 @GolCaracol pic.twitter.com/ISKMsAKvHh — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 13, 2021

En cuanto a la Selección de Ecuador de Gustavo Alfaro, viene de una derrota amarga ante Venezuela, y ganar ante Colombia los pondría en una buena posición, ya que se encuentran peleando el tercer puesto con Uruguay.

El seleccionador reconoció las virtudes de Colombia y aseguró que el partido de este jueves será “una batalla muy dura”, reconociendo que Colombia es un equipo fuerte que, apunta de empates, ha complicado a todos en la competencia.

“Colombia es un equipo parejo, muy difícil de vulnerar, que empata muchos partidos para sostener una regularidad, frente a los demás que ganamos y perdemos y no la tenemos. Sabemos lo que se está jugando Ecuador y también Colombia, sabemos lo que es el momento de la competencia, lo que esto significa”, dijo el argentino, previo al partido.

Se espera que en Ecuador regrese al once titular el portero Alexander Domínguez y Michael Estrada, delantero del Toluca, que no fue titular ante Venezuela, aunque por el momento todo es incierto, ya que el técnico argentino reconoció que tiene algunos jugadores con molestias.

🥰 ¡Hoy juega #LaTri! 🆚 @FCFSeleccionCol

🕓 16h00

🗓 Fecha #12

🏟 Estadio Metropolitano de Barranquilla

🏆 #EliminatoriasQatar2022🇶🇦 Árbitros

JC:Diego Haro 🇵🇪

A1:Jonny Bosio 🇵🇪

A2: Coty Carrera 🇵🇪

4to: Michael Espinoza 🇵🇪

VAR: Leodán González 🇺🇾#JuntosSomosInvencibles🇪🇨 pic.twitter.com/Z4vlbVNmVY — La Tri (@LaTri) October 14, 2021

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Rafael Santos Borre y Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

Posible alineación de la Selección de Ecuador: Alexander Domínguez; Ayrton Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Gonzalo Plata; Enner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

LEER MÁS: Eliminatorias Mundialistas: El Salvador vs México: ¿Cómo ver el Live Stream?