Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Argentina vs Colombia: ¿Cómo ver el live stream?

Este martes 1 de febrero de 2022 se juega una nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección Argentina y la Selección Colombia, que corresponde a la fecha 16 de eliminatorias se jugará en el Estadio Olímpico Córdoba, actualmente conocido como estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, Argentina. Un partido difícil para los colombianos, frente a la segunda mejor selección sudamericana, ya que Argentina es segunda en la tabla de posiciones y está clasificada al mundial.

El recinto cordobés tiene una capacidad para un total 57.000 espectadores, pero para este encuentro tendrá algunas reducciones por la sanción que recibió la AFA por cantos xenófobos frente a Brasil, informó InfoBae.

El partido comenzará a las 20:30 hora local de Argentina, y será televisado por medio de TyC Sports Argentina y TyC Sports Play. En cuanto a Colombia, el partido comenzará a las 18:30 hora local y se podrá ver en vivo por la señal del Gol Caracol de Caracol TV y por Caracol Play.

Actualmente, Argentina es segunda con un total de 32 puntos, luego de ganar en condición de visitante a los chilenos, en un partido que quedó 1-2 con goles de Ángel Di Maria y Lautaro Martínez. El conjunto ‘albiceleste’ ya está clasificado para el mundial de Catar 2022.

Por su parte, Colombia es sexta en la tabla de clasificación, sumando un total de 17 puntos tras perder 0-1 ante Perú, complicándose su participación en el mundial 2022.

🏆 #Eliminatorias 🐂 Y ese toro enamorado de la redonda ⚽ pic.twitter.com/ddXbkLIWmf — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 28, 2022

¿Cómo llegan ambos equipos?

Argentina, sin Lionel Messi, quien quedó descartado de la convocatoria ya que se encuentran recuperándose de COVID-19, ya demostró que es capaz de ganar sin el astro del PSG. Los dirigidos por Scaloni se impusieron ante un difícil rival como lo es Chile, ganando 1-2 en la altura de Calama, y siguieron sumando para intentar alcanzar a Brasil.

Ahora, el objetivo es Colombia, partido para el cual, el técnico tendrá que resolver la ausencia no solo de Messi, sino, las bajas de Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, nombres destacados en el once titular de la Selección Argentina ya clasificada al Mundial de Catar 2022 con 32 puntos.

🏆 #Eliminatorias Este año se cumplen 40 años de #Malvinas y el ex combatiente Fabio Santana será el encargado de entonar las estrofas del himno nacional ante @FCFSeleccionCol 🇨🇴. Cantemos el himno juntos. Por ellos, por nuestros héroes 💙🇦🇷#LoCantamosJuntos 🎼 pic.twitter.com/rk8nKjnP0P — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 29, 2022

Por su parte, la historia de Colombia no es tan positiva como la de los argentinos. Los ‘cafeteros’ no pudieron ganarle en condición de local a Perú, y en los últimos minutos del partido disputado en Barranquilla, un gol agónico de Edison Flores, los alejó del mundial. Esta derrota fue el detonante entre los hinchas colombianos, quienes al finalizar el encuentro, abuchearon a los jugadores, y arremetieron contra James Rodríguez.

La tricolor, lleva seis partidos sin poder anotar un solo gol en las eliminatorias, y con este panorama, necesitan sumar los nueve puntos restantes, e intentar lograr un empate en Argentina, si quieren mantener las esperanzas vivas.

Una de las bajas que tendrá Rueda, es la del central Yerry Mina, quien por acumulación de tarjetas amarillas se perderá el juego ante la ‘albiceleste’.

¡MAÑANA TODOS JUNTOS, UN SOLO EQUIPO! 🗓 Martes 1 de febrero

🆚 🇦🇷

⏰ 6:30 p.m. (hora COL)

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

🏟 Mario Alberto Kempes, Córdoba

📺 @GolCaracol#YoMeMonto#JuntosLoLogramos🇨🇴 pic.twitter.com/7bBlgWa21R — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 31, 2022

Argentina vs Colombia: horarios del partido por Eliminatorias Sudamericanas

• Ecuador: 18:30 horas por El Canal del Fútbol y ECDF YouTube

• Perú: 18:30 horas por Movistar Plus

• Bolivia: 19:30 horas por Tigo Sports App y TV Pública Argentina

• Venezuela: 19:30 horas por TLT Play y TV Pública Argentina

• Brasil: 20:30 horas por SporTV

• Chile: 20:30 horas por RedGol, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports

• Paraguay: 20:30 horas por Tigo Sports y TV Pública Argentina

• Uruguay: 20:30 horas por VTV+

• México: 17:30 horas por SKY Sports

• España: 00:30 horas (miércoles 2 de febrero) por M+ #Vamos, M+ #Vamos Bar y Movistar+ Lite

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Nicolás González o Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Posible alineación de la Selección Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Oscar Murillo o William Tesillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda.

