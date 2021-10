Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Colombia vs Brasil: ¿Cómo ver el live stream?

Este domingo 10 de octubre se juega una nueva jornada de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección de Colombia y la Selección Brasil será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla en Colombia.

El partido comenzará a las 16:00 hora local de Colombia y 18:00 hora de Brasil. Actualmente, Colombia es quinta en la tabla de clasificación, sumando un total de 14 puntos. Mientras que los brasileños están líderes de la tabla de posiciones, en el primer puesto con 27 puntos, teniendo un pie y medio en Qatar 2022.

🇨🇴🏟️ ¡Se juega Colombia 🆚 Brasil! ¿Por qué alguna vez hubo un conflicto entre Víctor Aristizábal y Francisco Maturana en un partido Colombia vs Brasil? ⚽ @ValderramaFeli nos cuenta la historia#VamosColombia pic.twitter.com/VTCfYnHyyg — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) October 9, 2021

En los Estados Unidos, el partido (17:00 pm ET, hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver partido entre Colombia vs Brasil y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Colombia vs Brasil en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Colombia y Brasil?

Partido entre dos selecciones con grandes figuras en sus plantillas. Colombia y Brasil se volverán a ver las caras, en un partido que siempre da de que hablar. La última vez que se vieron las caras fue el 23 de junio del presente años, en un juego que terminó a favor de Brasil con un triunfo 2 a 1 a.

Los cafeteros llegan a este encuentro, dejando buenas sensaciones de mejoría, aunque no pudieron concretar las opciones de gol frente a Uruguay, en un partido muy parejo que termino 0-0. Ahora en condición de local, buscará ganarle a la selección líder, en un difícil partido. Los colombianos aún tiene mucho trabajo por hacer, si quieren estar en el mundial de Qatar 2022.

Para este partido la selección cafetera contará con la importante baja de Juan Cuadrado, quien estará fuera de la titular por acumulación de tarjetas.

¡SE VIENE UN GRAN PARTIDO! 🗓 Domingo 10 de octubre

🆚 @CBF_Futebol

🕔 4:00 p.m.

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

🏟 Metropolitano, Barranquilla

📺 @GolCaracol#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/K04w29nIGd — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 9, 2021

Por su parte, la Brasil de Tite, va de mejoría en mejoría. Sin mucho esfuerzo, viene de ganarle 3-1 a Venezuela, y una victoria ante los colombianos en Barranquilla afianzaría su liderato. Gracias al triunfo conseguido en Caracas, los brasileños llevan nueve jornadas sumando puntos y están invictos en lo que va de Eliminatorias Mundialistas, lo que lo destaca como la selección más regular de todas.

Para el partido de este 10 de octubre, Neymar volverá al 11 inicial después de haber cumplido su sanción ante Venezuela, mientras que Casemiro sigue estando en duda.

¿Brasil? 9 jugados, 9 ganados. ¡Tre-men-do! 🇧🇷👏​ 🔝 Es la mayor racha de cualquier equipo en la historia del torneo 📌 Gabi y Antony anotaron sus primeros goles con la selección brasileña en Eliminatorias#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/TKNzwh71yd — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 9, 2021

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Mójica, Yerry Mina, Cuesta, Balanta, Uribe, Wilmar Barrios, Duvan Zapata, Santos Borré y Luis Fernando Díaz. DT: Reinaldo Rueda

Posible alineación de la Selección de Brasil: Alisson; Thiago Silva, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Gabriel Jesus y Neymar. DT: Tite.

