Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Brasil vs Uruguay: ¿Cómo ver el live stream?

Este jueves 14 de octubre se juega una nueva jornada de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. El partido entre la Selección de Brasil y la Selección de Uruguay, corresponde a la fecha 12 de eliminatorias y se jugará Estadio Arena da Amazônia en la ciudad de Manaos.

Este será el primer partido con público para la selección brasileña, aunque el aforo será limitado, las 10.000 entradas habilitadas para aficionados vacunados contra el virus COVID-19 ya se encuentran agotadas.

El partido comenzará a las 21:30 hora local de Brasil, y será televisado por Movistar Plus y a las 21:30 horas de Uruguay por la señal de VTV. Actualmente, Brasil es líder, en la primera posicion en la tabla de clasificación, sumando un total de 28 puntos tras su empate ante Colombia, en Barranquilla. Mientras que los uruguayos están en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, sumando un total de 16 puntos, tras perder 3-0 en Buenos Aires, ante Argentina.

Esto no termina. ¡Prepárense para más Eliminatorias! 🤩​ Se viene el último día de la triple fecha de octubre camino a Catar 2022 🔜🏆 🗓️ Días y horarios de la jornada 1⃣2⃣​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/94q3OasIuq — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 11, 2021

¿Cómo ver el Live Stream?

En los Estados Unidos, el partido (20:30 pm ET, hora de inicio) no se transmite por televisión, pero cualquier persona en los EE.UU. puede ver partido entre Brasil vs Uruguay y todos los juegos clasificatorios de la Copa del Mundo CONMEMBOL exclusivamente en FuboTV .

Deberá suscribirse al paquete básico “Latino Plus” o al paquete básico “Fubo Starter” más el complemento “CONMEBOL & More” para ver:

Míralo en FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver Brasil vs Uruguay en vivo en la aplicación FuboTV (en los canales fubo Sports Network 2 o Eliminatorias CONMEBOL 1), que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver partidos a pedido dentro de los tres días posteriores a su conclusión, incluso si usted no los grabe.

¿Cómo llegan Brasil y Uruguay?

La selección brasileña comandado por Tite, es el único puntero del certamen, con 28 puntos de 30 posibles, tras diez partidos y se mantiene líder en la tabla de clasificación. Sin embargo, y a pesar de los buenos resultados obtenido, no termina de convencer a su gente. Ante Uruguay, buscarán llevarse los tres puntos y afianzar su camino al Mundial de Qatar 2022.

Los locales cuentan con un partido pendiente en el calendario frente a la Selección de Argentina, mientras que sus rivales ocupan con 16 unidades la cuarta posición, la última que da clasificación directa a Qatar 2022.

Se espera, que para este encuentro, Tite ponga en el once titular a varios jóvenes que han sido reserva, como Antony y Raphinha.

Preparação finalizada! Tudo pronto para o 🇧🇷 x 🇺🇾 de amanhã 💪⚽ Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/Q4gB7Xdqo1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 14, 2021

Del otro lado, los uruguayos, vienen de empatar sin goles contra Colombia, y de ser goleados 3-0 por Argentina en su visita al Monumental. Esto lo dejó en el cuarto lugar, estando a sólo uno del repechaje y a cuatro de quedarse por fuera.

El técnico Oscar Tabárez también podría rotar el equipo que se presentará ante Brasil en el Arena da Amazonía con respecto al once inicial utilizado frente a Argentina en el clásico del Río de La Plata.

Edinson Cavani estaría desde el inicio al lado del goleador del Atletico de Madrid, Luis Suárez. Mientras que Ronald Araújo, jugador del FC Barcelona, no estará en este partido por lesión, al igual que Matías Viña.

🛬 👋 🇧🇷 ¡Hola, Manaos! La Celeste arribó a la ciudad en la que enfrentará a @CBF_Futebol, mañana desde las 21.30 h, y se dirigió al hotel Quality para continuar el período de concentración. pic.twitter.com/7BhkHH9WDn — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 14, 2021

¿Cuándo fue la última vez que ambas selecciones se enfrentaron?

La última vez que estos países jugaron frente a frente fue el 17 de noviembre del 2020, en la primera ronda de las Eliminatorias. En ese momento, los brasileños se hicieron fueron dominantes fuera de casa y lograron la victoria por 2-0 con goles de Arthur y Richarlison.

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Brasil: Éderson; Emerson, Lucas Verissimo, Thiago Silva y Alex Sandro; Fabinho, Fred y Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar Jr. DT: Tité.

Posible alineación de la Selección de Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Joaquín Piquerez; Nicolás De la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Tabárez.

