VIDEO: El golazo que anotó Khabib Nurmagomedov

El ruso Khabib Nurmagomedov se le conoce por su actuación dentro del octágono. Aunque está “retirado” de las artes marciales mixtas, sigue activo haciendo deporte.

Se conoce los comienzos del nacido de Daguestán cuando luchaba contra osos y se empezaba a destacar al lado de su padre. Pero pocos sabían de su fanatismo por el fútbol y muchos menos sabían de su destreza dentro del terreno de juego.

En un partido entre amigos en Dubai, tuvo el placer de jugar al lado de uno de los jugadores favoritos de su padre, el neerlandés Clarence Seedorf. Y por esa razón, aparentemente se quiso lucir de la mejor manera posible.

Durante este partido mostró una velocidad impresionante además de un remate feroz. Este último enloqueció a las redes sociales.

Tras un centro, Nurmagomedov recibió un rechazo defensivo y con una volea de primera superó al guardameta desde una distancia fuera del área.

Aunque no compara, el remate de Nurmagomedov fue impresionante. Seedorf quedó boquiabierto, algo importante para un exjugador que anotó uno de los goles más espectaculares en la historia del club merengue, justo en un derbi madrileño hace casi 24 años atrás.

Él y su padre han dicho que son fanáticos del Real Madrid y para Khabib la posibilidad fue un gran honor.

También mantiene una gran relación con Cristiano Ronaldo, quien lo llamó para felicitarlo después de su última victoria.

El futuro de Khabib

Es obvio que el exmonarca peso mediano de la UFC no planea tomar el rumbo de Usain Bolt y querer entrar al mundo del fútbol, pero muchos creen que él estará listo para regresar al mundo de los combates en poco tiempo.

Nurmagomedov decidió retirarse de las artes marciales mixtas después del fallecimiento de su padre durante el verano del año pasado tras luchar contra el coronavirus. Este también dijo que se retiraba de las peleas tras prometerle esto a su madre.

¿Y los cinturones de Khabib?

La UFC ahora planea seguir hacia delante con la vida “pos-Khabib”. El lunes el presidente de esa companía, Dana White, comenzó a hablar de una posible “superpelea” entre Conor McGregor y el peleador que sea el que está con la clasificación más alta después de UFC257 que se disputará el 23 de enero. En esa cartelera, el irlandés enfrentará a Dustin Poirier en la pelea estelar.

Estos dos ya se enfrentaron en UFC178 en el 2016. En esa ocasión McGregor ganó el combate cuando los dos justo estaban peleando en la categoría pluma.

