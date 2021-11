FC Dynamo Kyiv vs Barcelona : Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona busca un triunfo en su visita al FC Dynamo Kyiv para seguir con chances de avanzar a la siguiente instancia en la Champions League. Aquí lo puedes ver en vivo.

El conjunto catalán ocupa la 3era plaza con 3 puntos y hoy esta clasificando a la Europa League, mientras que su par ucraniano cierra el grupo con 1 unidad; FC Bayern lidera la zona seguido del Benfica.

🗣 @sergibarjuan12: "Es un orgullo estar aquí. El equipo está capacitado para afrontar este momento" pic.twitter.com/zYAIA6irXm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021

“El Barça tiene la obligación de ganar siempre. Hay momentos débiles, como ahora. Pero hay que seguir ganando. La única forma de hacernos respetar es ganando. Hay que dar un golpe sobre la mesa. Un triunfo daría alegría y transformaría en positivismo la actitud del culé”, expresó Sergi Barjuan, DT provisorio, en la rueda de prensa previa al partido.

“A muchos entrenadores les gustaría estar en mi posición. Intentaré superar la papeleta lo mejor posible y que los jugadores crean en mí y también en ellos”, expuso.

Sobre su debut como entrenador en la Champions: “Es un honor ser entrenador en la Champions en el Barça tras ser jugador. Los futbolistas están acostumbrados a la presión. Pero no hay que tener angustia. Es un partido especial, está en nuestras manos. Hemos insistido en que debemos ser ordenados”.

El Kun Agüero será baja al menos 3 meses

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

El atacante argentino salió de la cancha por una molestia en la zona del corazón el pasado sábado en el partido ante el Deportivo Alavés.

El comunicado oficial:

El jugador del primer equipo Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y en los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación.

Cabe recordar que el argentino fue trasladado al hospital para hacerse un estudio cardiológico el pasado sábado después del Barça – Alavés, partido en el que el ’19’ barcelonista notó un malestar durante el primer tiempo y fue sustituido antes del descanso por el brasileño Coutinho.

La confesión de Messi

🔟 Messi, sin filtro sobre su salida de #Barcelona: criticó a Laporta por haber dicho que esperaba que juegue gratis ➕ https://t.co/6lvtZXLshN pic.twitter.com/dZ1eF9gfBG — Diario Olé (@DiarioOle) November 1, 2021

Tras su agridulce salida del FC Barcelona, desde PSG, el astro argentino rompió el silencio y criticó con dureza al presidente Joan Laporta.

“Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, expresó.

Sobre sus ex compañeros: “No, decepcionarme no, porque les conozco a todo de memoria. Los que esperaba que me arroparan, lo hicieron. Les tomó de sorpresa como a mí. Estuvieron al lado mío y apoyándome en todo momento”.

De su futuro: “Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé que pasar en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento”.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este martes 2 de noviembre desde las 4PM ET, 1PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona?

