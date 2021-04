Dos exjugadores de los Celtics en la mira para jugar con Stephen Curry: ¿Quiénes?

Los Golden State Warriors están haciendo un último esfuerzo para poder llegar a la postemporada. Pero con Steph Curry volviendo a jugar como en sus mejores tiempos, y con la esperanza de reintegrar a un saludable Klay Thompson, todo indica que la próxima campaña será en la que veremos a los Warriors volviendo a luchar en el oeste. También parece que tienen en la mira a dos exjugadores de los Boston Celtics para que se unan al equipo.

Aunque la temporada libre está a solamente unos meses, eso no ha evitado que Greg Swartz de Bleacher Report de analizar a algunos jugadores y al equipo que mejor encajan en este verano. En el caso de Golden State, esto incluye el nativo de Boston que ahora milita con los Chicago Bulls Daniel Theis y el versatil alero Jeff Green, quien en su momento era el máximo anotador de los Celtics.

“COnseguir a un jugador corpulento es una prioridad considerando que los Warriors están en vigésimo noveno en porcentaje de rebotes esta temporada (47.6 por ciento),” escribió Swartz. “Theis tiene la calidad para se titular como pívot si James Wiseman pierde una gran cantidad de partidos tras su lesión en su rodilla derecha. Theis, de 29 años, también ofrece unabuena distribución en la cancha.”

“Green ha mejorado con el lanzamiento de triples este año (40.3 por ciento) y puede jugar y defender en múltiples posiciones desde el banco de los Warriors,” añadió.

Por primera vez desde el fin de marzo, Daniel Theis regresó al TD Garden el lunes por la noche. Este fue un lugar en el que el jugador de 29 años estaba muy familiarizado durante los años. Pero esta ocasión llegaba desde una perspectiva diferente. Tras tres temporadas en esa ciudad, Theis ahora vestía los colores del equipo rival para enfrentar al cuadro que tomó un riesgo como un agente libre no seleccionado en el reclutamiento universitario, una reunión agridulce para el pívot alemán.

Después de una actuación de seis puntos, seis rebotes y cuatro asistencias que ayudó a los Bulls terminar con la racha de seis victorias seguidas de los Celtics, Theis publicó en redes sociales un sentido mensaje a su exequipo.

Yesterday night was special ! Great seeing everybody and thanks Boston for all the love 🙏🏼 pic.twitter.com/seXisb6lv4

— Daniel Theis (@dtheis10) April 20, 2021