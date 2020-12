¿Dónde se jugará la Supercopa española esta temporada?

La Supercopa de España de 2020-21, que enfrentará al Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad, no se celebrará en el estadio King Abdullah Sports City en Arabia Saudita. El escenario cambia a Andalucía. Las fechas para que las semifinales se disputen serían el 13 y 14 de enero y la gran final sea el 17.

Todo esto fue causado por la pandemia ya que en el reino saudí no se permiten fanáticos a los eventos públicos. De acuerdo al diario El País, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha llegado a un acuerdo con el gobierno de ese país para poder hacer el cambio de escenario por causa de las restricciones por la pandemia del COVID-19.

Todo indica que el mes de enero no es el momento ideal para que los aficionados acudan al estadios. También la posibilidad de celebrar los encuentros sin público no es algo favorable para la dirigencia del fútbol español y por causa de la logística, las autoridades saudís prefieren que la competición no se celebre en su país.

Bles fechas y la sede de la supercopa de espana #Futbol https://t.co/Dk4VE5AmOE — Ahora en el Futbol (@AhoraEnElFutbol) December 12, 2020

Por esas razones, ellos prefieren hacer una enmienda al presente contrato para que ediciones futuras de este torneo de jueguen allí durante uno o dos años más.

¿Dónde e Andalucía

La final se jugará con seguridad el día 17 de enero, en el estadio de La Cartuja. Mientras tanto, se sigue decidiendo dónde jugarán las semifinales. Las ciudades de Córdoba y Málaga se han postulado para poder ser parte de la organización del torneo. Por ahora, todo indica que esta decisión queda en cómo terminan las recomendaciones sanitarias. Otra gran posibilidades que todavía sigue vigente es poder jugar en Sevilla.

La Junta de Andalucía ya ha llegado a un acuerdo con la RFEF para que La Cartuja sea la sede de las próximas cuatro finales de la Copa del Rey.

Entre las que se incluye en ese acuerdo es la final de la temporada pasada en las que se enfrentarán el Athletic y la Real Sociedad. Ese partido se disputará el 17 de abril, previo a la final de esta presente temporada. Hay que recordar que los dos equipos vascos prefirieron esperar hasta que se podría jugar con público, aún significando que el Athletic Club arriesgaba perder un posible cupo europeo para este año.

