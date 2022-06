Donald Cerrone quiere consolidar su legado antes de retirarse batiendo récords en la UFC

El estadounidense Donald “Cowboy” Cerrone está a punto de retirarse, pero antes de que todo esté dicho y hecho, quiere cimentar su legado en la UFC.

Cowboy se enfrentará a Jim Miller durante el UFC 276 el 2 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Durante el día de entrevistas con los medios el miércoles, Cerrone habló sobre su futuro como luchador. El peleador favorito de los fanáticos de 39 años ha insistido en que quiere competir 50 veces bajo el estandarte de Zuffa, que sería un hecho inédito. Ya ha peleado 47 veces entre UFC y WEC y el sábado por la noche marcará su pelea número 48.

Sin embargo, el hombre conocido por su mantra “en cualquier momento, en cualquier lugar” quizás no tenga miedo de romper ese récord histórico.

“Si me llaman para la 51, diré que está bien, estaré allí”, dijo Cerrone a través de MMA Fighting. “No me importa, no importa. Nunca me importó mucho el oponente. Quien quiera divertirse un poco y con suerte nos toca un gran evento de Año Nuevo o del 4 de julio, una gran explosión. Un buen adiós, pero el oponente que sea quien quiera morder y divertirse.

“Es un poco extraño preguntar o pensar en ello, pero 50 es un número bastante sólido para mí. Es divertido ahora que no estoy luchando por nadie más que por mí mismo. No tengo que preocuparme por nada. No tengo que salir y tratar de decir ‘este es para ti abuelo, este es para ti, quiero mostrar mi juego de sumisión’.

“¿Qué tal, Cowboy, solo consigues 50 porque, Dios mío, quieres 50? Así es como estoy en mi vida ahora”.

Cerrone dijo que quiere establecer récords que nadie pueda siquiera tocar

Cowboy ya cuenta con múltiples récords de UFC, incluida la mayor cantidad de derribos y la mayoría de las bonificaciones posteriores a la pelea. Cerrone y Miller, junto con el ex campeón de peso pesado de UFC, Andrei Arlovski, están empatados con la mayor cantidad de victorias en la historia de UFC con 23.

Entonces, cuando el polvo se asiente el sábado por la noche, Cerrone o Miller romperán el récord con una victoria.

Pero Cowboy está solo en la cima de la montaña con la cantidad de peleas que ha tenido en Zuffa. Y quiere seguir sumando a su legado.

“Mi plan es establecer récords que la gente ni siquiera pueda tocar”, dijo Cerrone. “Cincuenta peleas con Zuffa. Quiero que estos jóvenes digan: ‘¿Estoy peleando para conseguir una o dos para mantener mi trabajo, y él tiene 50 de ellas?’ Para mí eso es genial.

“Dejar declaraciones como esa para que esto sea enorme. Eso es un legado. De eso se trata todo ahora”.

Cerrone vs. Joe Lauzon se canceló dos veces seguidas

Se suponía que Cowboy pelearía con su compañero veterano de UFC, Joe Lauzon, dos veces en el último mes. Sin embargo, cada pelea se canceló en el último minuto. Y aunque Cerrone hubiera estado dispuesto a pelear contra Lauzon en UFC 276, está más que feliz de pelear contra Miller.

“Pelear con Joe también habría sido divertido”, dijo Cowboy. “Con Jim va a ser igual de divertido. Jim va a morder y venir a jugar. ¡Será divertido, pero esta es una de esas peleas donde alguien va a terminar cayendo!

“Somos leyendas. Es genial estar en esa situación. Para pelear contra otro tipo en la misma categoría, y además estamos estableciendo más récords”.

