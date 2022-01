Doc Rivers sobre la contratación de Ömer Yurtseven del Miami Heat: ‘Me fastidia’

El Miami Heat se ha convertido nuevamente en uno de los equipos más competitivos de la NBA. No hay duda de su espíritu combativo y su compromiso para ejecutar. Bajo el liderazgo de Jimmy Butler y Kyle Lowry, los chicos del sur de Florida se encuentran terceros en el Este con 27 victorias y 16 derrotas.

Sin embargo, la historia de su temporada en este momento podría tratarse de sus jugadores de rol y los nombres inesperados que van emergiendo para asumir el desafío de aprender a nadar en lo más profundo de la proverbial piscina de la NBA.

La cultura del Heat es una de las principales razones por las que este equipo ha competido en cada uno de los partidos de esta temporada, más allá de ganar o perder. Dicha mentalidad les permitió obtener victorias en partidos en los que teóricamente no tenían por qué estar.

Uno de los jugadores que verdaderamente captó la atención de la liga y que aún se encuentra en el proceso de florecer es el pívot Ömer Yurtseven.





El coronavirus limitó la disponibilidad de muchos jugadores de la liga, y el Heat ciertamente no fue la excepción. Sumado a eso, las lesiones han diezmado al equipo hasta ahora. En un comienzo, parecía que las lesiones sufridas por Bam Adebayo y Dewayne Dedmon complicarían al equipo dado que estaban incorporando a un jugador muy verde.

Esto llevó a Erik Spoelstra a apostar por Yurtseven. En lo que va de la temporada, el pívot uzbeko del seleccionado turco ha logrado establecerse en la mejor liga de básquetbol del planeta.

Las cifras de Yurtseven han aumentado significativamente el último mes y está registrando 6,8 puntos, 6,9 rebotes, y 1,3 asistencias en los 33 partidos que lleva jugados hasta el momento.

En sus últimos cinco partidos, promedió 14,6 puntos y 12,8 rebotes.

Doc Rivers: ‘No entiendo dónde siguen encontrando a estos tipos’

Yurtseven, conjuntamente con el equipo de scouting del Heat, recibió una enorme cantidad de elogios de parte del entrenador de los Sixers, Doc River, después de que derrotaran al Heat por 109-98 en el FTX Arena en Downtown Miami.

Esto luego de otro doble-doble del pívot turco donde igualó la mejor marca de su carrera con 22 puntos y 11 rebotes.

“No entiendo dónde siguen encontrando a estos tipos… Me fastidia cada vez que veo uno”, dijo Rivers en tono de broma según el Miami Herald. “¿Dónde encuentra chicos así el Heat?”

Yurtseven ya tenía que ser duro mentalmente para dar este salto

El ex hombre del Fenerbahçe pasó los primeros años de su carrera basquetbolística jugando bajo la tutela del siempre temperamental entrenador serbio Zeljko Obradovic. Si bien no formó parte del equipo, su por entonces compañero Bogdan Bogdanovic (actualmente con Utah Jazz) estaba en la plantilla para la final de la Euroliga que perdieron contra el CSKA Moscú por 101-96.

Tras ese período en 2016, decidió tantear el terreno del básquetbol universitario en los Estados Unidos con North Carolina State y luego Georgetown. Eventualmente aterrizaría como jugador no seleccionado en Miami.





Para darles una idea de lo que Obradovic trajo a la mesa, la persona indicada para describirlo es el ex alero de los Knicks y los Blazers Mario Hezonja. En una entrevista en diciembre, se le preguntó al ex hombre de Barcelona cómo le iría al ex entrenador de Yurtseven en la NBA. En respuesta a lo cual el jugador sostuvo que Obradovic sería “golpeado al segundo entrenamiento y despedido inmediatamente después”.

Entre eso y tener que lidiar con Udonis Haslem en la práctica, no es difícil darse cuenta que el jóven está bastante avezado y dispuesto a asumir este desafío mientras que ayuda al Heat a convertirse en un equipo más profundo para la segunda mitad de la temporada y de cara a los playoffs.

