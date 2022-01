LeBron James rompe su silencio sobre los Lakers con un tuit: ¿Qué dijo?

LeBron James estuvo sospechosamente ausente de su disponibilidad de medios luego de la mayor derrota de la temporada de Los Angeles Lakers contra los Denver Nuggets, pero apareció el domingo con un tuit que aborda las dificultades de su equipo.

Los Lakers fueron aplastados por los Nuggets 133-96, que fue la peor derrota para James personalmente desde febrero de 2019. Es el líder indiscutible del equipo, por lo que su silencio después de la derrota dice mucho. Fue solo la segunda vez en esta temporada que decidió no hablar después de un partido.

James sintió que necesitaba decir algo y recurrió a las redes sociales para transmitir el mensaje.

”Laker Nation. ¡Pido perdón y prometo que haremos mejor!” tuiteó James.

#LakerNation I apologize and I promise we’ll be better! 👑💜💛 — LeBron James (@KingJames) January 17, 2022

Los Lakers cayeron a 21-22 después de su último desastre, hundiéndose por debajo de .500. Los Lakers son actualmente el sembrado No. 7 y la Conferencia Oeste, que está atascada a mitad de tabla. Una pequeña racha ganadora podría impulsar a los Lakers hasta el quinto puesto.

Magic Johnson y su tuit retando a los Lakers

Lo que podría haber provocado un mensaje de James fue un tuit de la leyenda de los Lakers, Magic Johnson, tras la derrota. El miembro del Salón de la Fama, generalmente optimista, no se contuvo con su mensaje sobre las luchas del equipo.

“Nosotros, como fanáticos de los Lakers, podemos aceptar que nos superen, pero merecemos más que una falta de esfuerzo y ningún sentido de urgencia”, tuiteó Johnson. “Jeanie Buss, te mereces algo mejor”.

After being blown out by the Nuggets 133-96, we as @Lakers fans can accept being outplayed but we deserve more than a lack of effort and no sense of urgency. Owner @JeanieBuss, you deserve better. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 16, 2022

La estrella de los Lakers, Russell Westbrook, habló con los medios luego de la derrota del sábado y abordó el mensaje de Johnson.

No tengo una reacción”, dijo Westbrook a los periodistas. “Todo el mundo tiene derecho, en este mundo, a su opinión.Independientemente de lo que sea. Puedes tomarlo y correr con él o puedes tomarlo y ponerlo en un oído y sacarlo por el otro o no puedes responder a él.

“Magic tiene derecho a su opinión. Y él no está aquí todos los días. Él no está cerca de nosotros todos los días. No es consciente de lo que sucede internamente con nosotros y trata de resolver las cosas. Pero no tengo respuesta a eso. … Como dije, todos en este mundo tienen derecho a su opinión y eso es todo”.

Las luchas de los Lakers han sacado a relucir a los críticos y alguien que no ha sido tímido para llamar a James fue la ex selección número 1, Kwame Brown. James fue visto revisando la hoja de estadísticas en un juego a principios de este mes, lo que no le cayó bien a Brown.

“Cuando vi a LeBron mirando la hoja de estadísticas, eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre por qué los Lakers están perdiendo”, dijo Brown. “Eso me dijo todo lo que necesitaba saber por qué ese equipo no está conectado en defensa.

“¿Qué te está enseñando esa hoja de estadísticas? No te está enseñando nada. Solía asegurarme de que si perdíamos un juego, no dejaría que nadie en nuestro autobús tocara una hoja de estadísticas. Perdimos. ¿Para qué diablos estamos mirando las estadísticas?

James es un blanco fácil cuando los Lakers están perdiendo, pero tendrá que recuperarse con su equipo cuando se enfrenten al Jazz el lunes.

