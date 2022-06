VIDEO: Discusión entre Daniel Cormier y peleador de la UFC se vuelve viral: ¿Por qué se pelearon?

El miembro del Salón de la Fama de la UFC, el estadounidense Daniel Cormier y el luchador de peso mediano Phil Hawes protagonizaron un altercado verbal dentro del Octágono recientemente.

Hawes (12-3) se enfrentó al compañero de equipo de la Academia Estadounidense de Kickboxing de Cormier, Deron Winn, en la UFC en ESPN 37 en Austin, Texas, el sábado. Y Hawes obtuvo una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto sobre Winn en la cartelera preliminar del evento. Mientras Hawes esperaba que el resultado se hiciera oficial, apuntó a Cormier, quien trabajaba como comentarista en la transmisión.

Mire el incidente a continuación a través del enlace de Twitter:

Después de que “DC” ingresó al Octágono, Hawes dijo (vía MMA Fighting): “¡Elegiste al potro equivocado! Sí, tú, perro. Tú sabes de qué estoy hablando. Me calmaré y la semana que viene puedes pelear conmigo”.

“Yo no busco peleas”, respondió Cormier. “Sé respetuoso. No me ganaste. No busco peleas.”

“Mira lo que pasó. ¿Por qué querría esta pelea? Puedes hacerlo mejor que eso, no hagas eso.”

Después de un prolongado ida y vuelta, que el árbitro Herb Dean intentó detener, Hawes finalmente dijo: “Me disculpo”.

Además de la relación de Cormier con Winn, no está claro al momento por qué Hawes se descargó con DC.

En resumen, DC ‘no se disculpa’ por hacer su trabajo como comentarista

Cormier habló recientemente con MMA Junkie y abordó las críticas que recibió como comentarista. Por ejemplo, DC ha sido acusado de “tirarse en contra” de Tony Ferguson, así como de no prepararse adecuadamente antes de los eventos.

“La indiferencia es un problema”, dijo Cormier. “He tomado eso de mi carrera como luchador donde la gente estaba un poco dividida sobre mí. Tenías a los muchachos que aplaudieron y a las personas que abuchearon y es lo mismo con los comentarios. Sé lo duro que trabajo en esto. Sé cuánto tiempo paso preparándome para esto. Sé (lo que) trato de darles a estos muchachos para contar sus historias y hacerles justicia. A veces, la gente simplemente no ve lo que tú ves y eso depende realmente de ellos. Pero no me disculpo por hacer mi trabajo, y creo que esa es la belleza de ser un luchador.”

“La gente puede estar enojada contigo, pero es como si tuviéramos que hablar de eso, ¿verdad? No soy un tipo que… tienen que moverse un poco diferente a mi alrededor. Realmente no me preocupo demasiado por eso. Rogan me dijo, estábamos con que, ‘Ah, los fanáticos, esto y lo otro’ y luego Rogan lo dijo al aire. Él dijo: ‘Oh, debes tener cuidado con nuestro comentario parcial’. Simplemente no le importa. Simplemente no le importa porque la realidad es que no importa. Estás en condiciones de hacer un trabajo que es muy, muy difícil y muy pocas personas en el mundo pueden hacerlo, así que lo haces lo mejor que puedes.”

Cormier dijo que no ve peleas ‘con sesgo’

DC le dijo a MMA Junkie que sus comentarios no son parciales. De hecho, si un compañero de equipo está peleando y él está trabajando en la transmisión, Cormier dijo que a veces va “en el sentido contrario” con su comentario.

“No veo esto con prejuicios”, dijo Cormier. “Si mis compañeros están peleando, espero que ganen. Pero desafortunadamente, cuando eso sucede, tiendo a ir por el camino contrario. Blagoy (Ivanov) estaba enojado conmigo después de su última pelea porque dijo: ‘DC, hermano, estaba haciendo cosas buenas, pero casi hiciste que pareciera…’ Tiendo a ir en sentido contrario para tratar de no hacerlo.”

“Deron Winn cuando pelea dice ‘Viejo’. Es difícil porque eres un ser humano. Es por eso que en un momento puedo simpatizar con los árbitros y los jueces porque son seres humanos.”

LEER MÁS: INFORME: Preocupación por el ‘error’ de Ansu Fati: ¿Qué le pasa?