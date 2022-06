INFORME: Preocupación por el ‘error’ de Ansu Fati: ¿Qué le pasa?

El delantero adolescente del Barcelona, el español Ansu Fati, ha pasado malos momentos debido a problemas de lesiones en las últimas dos temporadas y hay crecientes preocupaciones de que sus problemas de condición física sigan siendo un problema.

El jugador de 19 años ha vuelto a la acción después de una lesión en los isquiotibiales, pero “todavía no está listo para el más alto nivel de competencia” y “todavía está lejos de estar listo“, según el reportero Achraf Ben Ayad.

Fati optó por un tratamiento conservador en su lesión en lugar de someterse a una cirugía de nuevo, pero su decisión no ha caído bien con los gigantes catalanes. De hecho, Ayad añade que el club teme que Fati “debería haberse sometido” a la operación y haya “cometido un gran error“.

El adolescente volvió a la acción con el Barcelona en mayo después de más de tres meses al margen. Hizo cinco apariciones para el equipo de Xavi antes del final de la temporada 2021-22, pero todas salieron del banco de suplentes.

Fati fue convocado por la selección de España para los partidos de la Liga de Naciones por el entrenador Luis Enrique. Sin embargo, el delantero no jugó ni un solo minuto en los cuatro partidos de España contra la República Checa, Suiza y Portugal.

Luis Enrique explica la falta de acción del jugador

El DT de España, Luis Enrique, se abrió a su decisión de no usar a Fati en la racha de partidos del equipo en la Liga de Naciones en una conferencia de prensa antes del partido de su equipo contra los checos. El entrenador insinuó que, aunque Fati se veía bien físicamente, le faltaba el estado físico.

“Creo que voy a referirme a mi respuesta cuando lo llamemos después de no jugar como titular para su club. Dije que queríamos motivarlo e incluirlo en la dinámica, ver qué puede hacer con y sin la pelota”, dijo. “Quería verlo entrenando con la selección nacional y ver su nivel. Después de verlo, soy optimista. De lalesión se ha recuperado, pero hasta ahora no lo he visto al nivel que quiero”.

Sin embargo, el ex entrenador del Barcelona pasó a decir que confiaba en que el joven podrá volver a dar lo mejor de sí y dejar atrás sus problemas de lesiones de larga data.

“Lo he visto mejor en términos de confianza. Es un jugador recuperado y lo hemos tratado como tal”, añadió. “No me cabe duda de que volverá a su nivel. Es un jugador único. No tienes que tener prisa con los jóvenes. Ansu está saliendo de un año muy difícil”.

Fati habla de problemas de lesiones

Fati ha hablado abiertamente acerca de sus problemas de lesiones y ha destacado lo difícil que han sido los últimos años. El adolescente irrumpió en escena en Barcelona con un estilo sensacional, pero luego fue dejado de lado por lesiones en la rodilla que requirieron múltiples cirugías.

El atacante volvió a la acción solo para sufrir una lesión en los isquiotibiales en enero de 2022. Fati dijo al sitio web oficial del club que ha sido un momento difícil, pero que se está centrando en superar todos los desafíos que se le han presentado.

“Ha sido un viaje difícil”, dijo. “Pero mi mentalidad siempre era superarlo. Desde muy joven, mi vida ha sido lidiar con dificultades y desgracias, y esto también me ayudará a madurar y crecer. Estoy trabajando duro y tratando de cambiar los hábitos, y creo que eso será bueno para mí”.

El Barcelona espera que Fati pueda dejar atrás sus problemas de lesiones la próxima temporada y disfrutar jugando al fútbol regularmente. Los catalanes podrán comprobar el progreso de Fati cuando el equipo regrese para la pretemporada en julio antes del inicio de la nueva temporada de La Liga el fin de semana del 12 de agosto.

