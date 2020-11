Dinamo Kiev vs FC Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona visita al duro Dinamo Kiev con el objetivo de defender el liderazgo del Grupo C de la UEFA Champions League. Se enfrentan este martes por la cuarta jornada de la primera fase. El equipo de Ronald Koeman no contará con el astro argentino Lionel Messi, quien no fue citado para este partido. El DT holandés le da descanso a su capitán.

Habiéndose jugado tres jornadas, el FC Barcelona lidera la zona con nueve puntos, tiene tres más que su escolta, la Juventus. Lo separan ocho unidades de los ucranianos. Si gana en Kiev, se asegura la clasificación a los octavos de final del torneo por equipos más prestigioso del mundo.

El equipo catalán llega a este partido golpeado anímicamente tras caer el pasado sábado 1 a 0 por Liga ante Atlético de Madrid. Como si fuera poco, Koeman debe ingeniárselas para reemplazar un extenso listado de bajas por lesión.

Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Ansu Fati, Ronald Araújo y Samuel Umtiti son los nombres con los que no podrá contar el entrenador del equipo catalán. A ellos se suman las bajas deliberadas de Messi y Frenkie De Jong. Sobre estos dos últimos, Koeman consideró que llevan acumulados muchos partidos y necesitan descansar.

La bronca de Koeman y la ausencia de Messi

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, apuntó contra la UEFA y la FIFA al momento de explicar por qué el argentino Lionel Messi no era incluido en la lista para viajar a Kiev a enfrentar al Dynamo.

🗣 "Hemos decidido no llevar a Leo" 👇 Ronald Koeman explica la razón por la que el argentino está descartado para la UEFA Champions League pic.twitter.com/Cj5k4NRgPL — Goal en español (@Goal_en_espanol) November 23, 2020

La semana pasada, Messi viajó a la Argentina para afrontar dos compromisos con su Selección. Jugó ante Paraguay en Buenos Aires y cuatro días más tarde viajó a Lima para enfrentar a Perú. De la capital peruana regresó a España sin escalas. El sábado estuvo en el Wanda Metropolitano en la derrota 1 a 0 de su equipo ante Atlético de Madrid.

“A veces hay que proteger a los jugadores porque el calendario es increíble… Es imposible mantener a los jugadores en forma, mira Sergi Roberto. Si se ha lesionado es por el gran número de partidos que ha jugado. O Ansu Fati. Todo el mundo lo sabe. Pero tenemos que seguir jugando. Es increíble. Es hora para que todo el mundo piense sobre esto, la FIFA, la UEFA…”, exprsó Koeman en rueda de prensa.

Oscar Mingueza, el sustito de Piqué

📡 Ronald Koeman sobre Óscar Mingueza "Es una posibilidad que sea titular. Araujo aún tiene que reincorporarse al grupo. Queremos tenerlo bien físicamente. No queremos arriesgar. Cuando hay bajas damos oportunidades como pasará con Óscar"#DynamoBarça #UCL #FCBlive pic.twitter.com/kVxudkpNAX — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) November 23, 2020

El sábado, ante Atlético de Madrid, el defensor del FC Barcelona Gerard Piqué sufrió un esguince de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas entre tres y cinco meses. Ante la ausencia de su reemplazante natural, el francés Samuel Umtiti, Koeman se ve obligado a echar mano en los juveniles.

Mañana solo habrá dos opciones para el puesto de central: Lenglet, que jugará seguro, y Óscar MINGUEZA, defensa del filial que seguramente debute mañana. A sus 21 años, tiene una buena oportunidad para demostrar si es el indicado para cubrir las numerosas bajas en el equipo. pic.twitter.com/ztWo9iOBFh — La Opinión FCB (@LaOpinionFCB) November 23, 2020

Ante Dynamo debutará Óscar Minguenza, defensa central del Barcelona B. Se trata de una de las figuras del equipo fillial Culé, uno de los juveniles con mayor proyección para el primer equipo.

Probables formaciones

Dinamo Kiev: GeorgiBushchan; Tomasz Kedziora, Illia Zabarnyi, Mykolenko y Vitaliy Karavaev; Volodymyr Shepelev y Denís Garmash; Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyalskiy y Carlos De Pena; Vladyslav Supriaha

DT: Mircea Lucescu.

Barcelona: Neto; Sergiño Dest, Óscar Mingueza, Clement Lenglet y Jordi Alba; Miralem Pjanic y Carles Aleñá; Pedri, Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé; Antoine Griezmann.

DT: Ronald Koeman.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este martes 24 de noviembre desde las 3PM ET, 12PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona 2020/21?

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Cristiano Ronaldo rechaza al Manchester United: ¿Por qué se niega el portugués?