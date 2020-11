10 frases de Maradona que quedaron en la historia

Sin duda alguna, Diego Armando Maradona fue todo un ídolo, un crack dentro y fuera de la cancha de fútbol, un hombre que no solo hablaba con el balón, sino, que no tenia ‘pelos en la lengua’ para decir lo que pensaba, por ello, tras conocerse la noticia de su fallecimiento en el miércoles 25 de noviembre, el mundo, no solo del fútbol, se vio consternado por la noticia. Uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos partió a la edad de 60 años, y a parte de dejarnos grandes momentos y hazañas futbolísticas, como goles, jugadas y regates, también dejó en la memoria de los amantes a la ‘caprichosa’ grandes frases, algunas un poco humorísticas, otras rencorosas, quizás algo polémicas, pero que siempre quedaron en la historia.

Aquí te dejamos 10 frases del Pelusa:

1. “A mí, jugar a la pelota me daba una paz única. La cosa era correr atrás de ella, tenerla, jugar. Y esa sensación la tuve siempre. Dame una pelota y déjame hacer lo que yo sé, en cualquier parte”.

2. “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha” – El día de su despedida del fútbol, en la Bombonera.

📸El inspirador discurso de Maradona que lo reconcilió con el mundo del fútbol 🇦🇷💬 "Yo me equivoqué y pagué, pero LA PELOTA NO SE MANCHA" 🙏🔟pic.twitter.com/eNPxLcnSPT — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 25, 2020

3. “Soy de izquierda, todo de izquierda, de pies, de fe, de cabeza. Pero no en el sentido que ustedes le dan en Europa al término político. Soy de izquierda en el sentido de que soy para Alfonsín, para el progreso de mi país, para mejorar el tenor de la vida de la gente pobre, para que todos tengamos paz y libertad”- Revista Playboy en 1986.

4. “¿Cómo hice el gol? Fue con la mano de Dios” – respecto al gol contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986.

5. “Me cortaron las piernas” – Entrevista en el Mundial 1994 luego de su positivo por drogas.

“Creeme que me cortaron las piernas”. Hoy se cumplen 25 años de uno de los momentos más dolorosos del fútbol argentino: cuando Diego Maradona dio positivo en el control antidoping del Mundial 1994. #ARG pic.twitter.com/jVs6NVdUTv — Manu Martín (@Soymanumartin) June 25, 2019

6. “Como jugador Pelé fue lo máximo, pero no supo aprovechar eso para enaltecer el fútbol. Sé que pudimos haber hecho muchas cosas juntos, pero somos demasiado distintos. Era una cuestión de piel, chocábamos demasiado. El problema fue que él se asustó con mi aparición y pensó que yo venía a quitarle algo que nunca quise. El número uno, el más grande, que la gente lo diga y que cada uno lo sienta” – Sobre Pelé.

7. “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón” – Dijo cuando tenía 12 años.

Diego Armando Maradona: El corazón de tu pueblo te despide lleno de amor y con una inmensa tristeza.

La cultura argentina te aplaude de pie y la historia de los humildes del mundo tendrá en tu vida una victoria del alma colectiva, hasta el fin de los tiempos.#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/8PDbBHGxLD — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) November 25, 2020

8. “Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”.

9. “Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación” dijo en 1999.

10. “Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo” – luego de que se conocieran sus escándalos.

