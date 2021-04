Después de un año ¿cuándo vuelve a jugar México en Estados Unidos?

De a poco, el mundo del deporte le da señales de normalidad a todos. Son pasos cortos y en algunos lugares parece ser arriedgados por la manera que se maneja la pandemia

Los fanáticos de El Tri recibieron grandes noticias después de conocerse que volverán a Estados Unidos para disputar un partido amistoso previo al comienzo de la Copa Oro que se disputará este próximo verano. La llegada de la selección mexicana en las ciudades en las que más seguidores tiene.

El miércoles, Soccer United Marketing, la compañía propietaria de los derechos de mercadeo de esta marca, anunció que el seleccionado mexicano jugará contra Islandia en el primero de cinco partidos amistosos que tienen planeados para el verano. Este primer enfrentamiento sería contra Islandia en Arlington, Texas el 30 de mayo.

Para muchos la ausencia ha sido larga por causa de la pandemia, pero ya se ve que esto va concluyendo rápido en Estados Unidos con el cantidad de vacunaciones que se ha implementado desde que se inauguró el gobierno de Joe Biden en enero pasado. Este sería el primer partido en ese país desde que perdieron 4-0 contra Argentina en la ciudad de San Antonio en septiembre del 2019.

Esto no viene con controversia, ya que el estado de Texas ha sido uno de los que ha sido más sueltos con sus restricciones santiarias. Justo Arlington estaba en el enfoque nacional hace unos días atrás cuando los Texas Rangers se convirtieron en el primer equipo en permitir capacidad total en su estadio.

Below is the *first* full capacity crowd (40,000 people) at an American sports event since the #COVID19 pandemic hit. The Texas #Rangers are currently the only team among all 4 major pro sports in America to allow full capacity. #OpeningDay pic.twitter.com/cNcqd3mU0U

— Michael Bier (@_DTXMichael) April 5, 2021