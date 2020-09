Despedidas de compañeros del Barcelona a Arturo Vidal

Durante las últimas dos temporadas, han habido que fueron rivales dentro de la cancha y se convirtieron en amigos fuera de ella.

Arturo Vidal está a punto de ser nuevo jugador del Inter de Milán y el anuncio ser hará en los próximos días. Vidal se convirtió en uno de los individuos que se consideraron descartables por parte de Ronald Koeman

El chileno firmará por el cuadro neroazzurro y de ese modo deja de ser jugador del equipo catalán después de dos temporadas. Durante su paso por la Ciudad Condal, el chileno conquistó un título de Liga y una Supercopa. Pero además de rendimiento, Vidal era de los jugadores que más influencia tenía en el vestuario y rápidamente se convirtió en una de las influencias dentro del vestidor.

Durante su paso por el fútbol español, Vidal jugó 96 partidos y anotó 11 goles.

Por ello, y tras oficializarse su marcha, Leo Messi ha querido despedirse de él. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram a la que ha subido una imagen de los dos juntos acompañada de las siguientes palabras: “Te conocia solo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste mas todavía. Fueron dos anos compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”.

El chileno también ha querido responder al argentino: “Gracias extraterrestre. Un orgullo haber jugado con el más grande de la historia y muchas gracias por tu amistad. Ya los extraño. Nos vemos pronto”, respondió Vidal a la publicación de Messi.

Despedida de Suárez

Otro que dijo adios a su amigo fue Luis Suárez. El uruguayo

Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía!!!! Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa 👑🔝👏#crack pic.twitter.com/FdBLteAI2k — Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 20, 2020



“Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía!!!! Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa #crack.”

Suárez también espera resolver su futuro con el cuadro catalán ya que su presencia en el equipo sigue incierto.

Es muy probable que los dos se vean las caras en la próxima fecha internacional cuando Chile visite a Uruguay en el Estadio Centenario el próximo 8 de octubre para comenzar sus respectivos rumbo hacia el mundial de Catar.

