‘Descarrilada’ una superpelea según Dana White: ¿Por qué?

Ha pasado mucho tiempo desde que La Leona no tenía la mano levantada dentro del Octágono. Nunes tenía una racha de 12 victorias consecutivas en UFC 269, y su última derrota se remonta a 2014 cuando Cat Zingano la terminó por nocaut técnico en UFC 178.

Con todo, Nunes defendió con éxito su título de las 135 libras cinco veces antes de dejarlo caer ante Peña.

La Leona sigue siendo la campeona de peso pluma de UFC y no está claro cuál será su próximo movimiento. Teniendo en cuenta lo delgada que es la división de las 145 libras, Nunes puede optar por permanecer en el peso gallo, y si ese es el caso, no se sorprenda si recibe una revancha inmediata contra “The Venezuelan Vixen”.

Resultados de cartelera de UFC 269

Cartelera principal

Charles Oliveira d. Dustin Poirier via mataleón en el tercer asalto

Julianna Pena d. Amanda Nunes via mataleón en el segundo asalto

Geoff Neal d. Santiago Ponzinibbio via decisión dividida (28-29, 30-27, 29-28)

Kai Kara-France d. Cody Garbrandt via nocaut técnico primer asalto

Sean O’Malley d. Raulian Paiva via nocaut técnico primer asalto

Cartelera preliminar

Josh Emmett d. Dan Ige via decisión unánime (29–28, 29–28, 30–27)

Dominick Cruz d. Pedro Munhoz via decisión unánime (29–28, 29–28, 29–28)

Tai Tuivasa d. Augusto Sakai via nocaut segundo asalto

Bruno Silva d. Jordan Wright via nocaut primer asalto

Cartelera inicial

Andre Muniz d. Eryk Anders via llave de brazo

Erin Blanchfield d. Miranda Maverick via decisión unánime (30–27, 30–27, 30–27)

Ryan Hall d. Darrick Minner via decisión unánime (30–27, 30–27, 29–27)

Tony Kelley d. Randy Costa via nocaut técnico segundo asalto

Gillian Robertson d. Priscila Cachoeira via mataleón en el primer asalto

