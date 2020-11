Los Angeles Lakers quieren fichar a esta estrella para volver a ganar la NBA

Parece que la llegada de Chris Paul a Los Angeles Lakers no va a ser posible, pero eso no significa que el equipo no pueda traer un All-Star. Un nombre a tener en cuenta es DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs.

DeRozan no ha jugado un Partido de las Estrellas en las últimas dos temporadas, pero sigue siendo un anotador realmente efectivo. No ha promediado menos de 20 puntos por partido desde 2013. Está entrando en el último año de su contrato, por lo que los Lakers podrían presionar para ficharlo.

¿Fichar a DeRozan significaría que los Lakers dejarían marchar a Kentavious Caldwell-Pope?

Si los Lakers ficharan a DeRozan, tendrían mucho menos dinero para gastar en agentes libres. Kentavious Caldwell-Pope es probablemente el jugador que se más números tendría de salir. Fue clave para los Lakers en los playoffs y muchos equipos lo querrán. Sin embargo, para los Lakers asumir el contrato de DeRozan es difícil.

Ambos juegan como escoltas, por lo que fichar a DeRozan podría significar que los Lakers quieren dar salida a Caldwell-Pope.

¿DeRozan vale Kuzma & Green?

La respuesta a esta pregunta podría variar dependiendo de con quién se hable, pero los Lakers probablemente podrían sobrevivir sin Green y Kuzma. En conjunto, los dos hombres promediaron 20,8 puntos por partido. DeRozan promedió 22,1.

El problema es que DeRozan es un tirador de triples realmente malo y los Lakers precisamente no destacan en esta faceta. Green tuvo una mala racha en los playoffs, pero sigue siendo uno de los mejores tiradores de la NBA. Si los Lakers renunciaran a Green en un canje por DeRozan, es absolutamente necesario que fichen a algún tirador de tres puntos.

Fichar a DeRozan sería emocionante y les daría a los Lakers la tercera estrella que han estado buscando. Probablemente no sea una gran estrella desde que se fue de Toronto, pero podría recuperar algo de magia en Los Ángeles. Su pobre porcentaje en tiros de tres puntos es preocupante, pero conseguirlo a cambio de Green y Kuzma podría ser un impulso para los Lakers.