Daniel Cormier reacciona a las críticas de fanáticos y luchadores de la UFC: ¿Qué dijo?

El ex campeón de dos divisiones de la UFC, el estadounidense Daniel Cormier ha pasado de pelear a comentar, y “DC” reaccionó recientemente a las críticas que recibió.

Ya sea que Tony Ferguson diga que Cormier lo “critica” cada vez que pelea, que los fanáticos lo llamen parcial o que el comentarista Dominick Cruz lo critique por no hacer “la tarea”, DC no es ajeno a las críticas.

Y Cormier dejó en claro que “no se disculpa por hacer” su trabajo. Eso es lo que le dijo a MMA Junkie en una entrevista reciente, y también compartió algunos consejos que recibió del analista con más antigüedad en la promoción, Joe Rogan.

“La indiferencia es un problema”, dijo Cormier a través del medio. “He tomado eso de mi carrera de lucha donde la gente estaba un poco dividida sobre mí. Tenías a los muchachos que aplaudieron y las personas que abuchearon y es lo mismo con los comentarios. Sé lo duro que trabajo en esto. Sé cuánto tiempo paso preparándome para esto. Sé (lo que) trato de darles a estos muchachos y contar sus historias y hacerles justicia. A veces, la gente simplemente no ve lo que tú ves y eso depende realmente de ellos. Pero no me disculpo por hacer mi trabajo, y creo que esa es la belleza de ser un luchador.

“La gente puede estar enojada contigo, pero es como si tuviéramos que hablar de eso, ¿verdad? No soy un tipo que… tienen que moverse un poco diferente a mi alrededor. Realmente no me preocupo demasiado por eso. Rogan me dijo, ‘Ah, los fanáticos, esto, lo otro’ y luego Rogan lo dijo al aire. Él dijo: ‘Oh, debes tener cuidado con nuestro comentario parcial’. Simplemente no le importa. Simplemente no le importa porque la realidad es que no importa. Estás en condiciones de hacer un trabajo que es muy, muy difícil y muy pocas personas en el mundo pueden hacerlo, así que lo haces lo mejor que puedes.”

Cormier dijo que no comenta ‘con sesgo’ y que sus comentarios a veces están inclinados hacia los oponentes de sus compañeros de equipo

DC continuó dando su opinión sobre el asunto. Dijo que cuando está junto a la jaula, mira las peleas sin “prejuicios”. De hecho, si los compañeros de equipo de Cormier están peleando mientras él comenta, él dijo que inclinará su comentario para favorecer a sus oponentes.

“No veo esto con prejuicios”, dijo Cormier. “Si mis compañeros están peleando, espero que ganen. Pero desafortunadamente, cuando eso sucede, tiendo a ir por el camino contrario. Blagoy (Ivanov) estaba enojado conmigo después de su última pelea porque dijo: ‘DC, hermano, estaba haciendo cosas buenas, pero casi hiciste que pareciera…’ Tiendo a ir en sentido contrario para tratar de no hacerlo. Deron Winn cuando pelea me dice ‘Viejo’. Es difícil porque eres un ser humano. Es por eso que en un momento puedo empatizar con los árbitros y los jueces porque son seres humanos.”

Cormier relatará las peleas el sábado en la UFC 275

El 11 de junio, la UFC 275 terminará y Cormier relatará las peleas. Se sentará junto al ex campeón de peso mediano de la UFC Michael Bisping y el comentarista principal de la promoción, Jon Anik.

El evento se llevará a cabo en vivo en Singapur en el estadio cubierto de dicha ciudad. La UFC 275 se completa con una pelea por el título entre el actual campeón de las 205 libras, Glover Teixeira, y el luchador en ascenso Jiri Prochazka.

