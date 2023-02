Dani Alves admite penetración consentida a la víctima: ¿Sale en libertad?

En la continuidad de la investigación que tiene como protagonista a Dani Alves, futbolista acusado de violación por una mujer a la que conoció en la discoteca Sutton de Barcelona, España, a fines del 2022, la defensa del imputado insistió este jueves ante la sección tercera de la Audiencia de Barcelona que las relaciones sexuales entre su cliente y la denunciante de 23 años fueron consentidas.

Fuentes cercanas al caso consultadas por La Vanguardia explicaron que Cristóbal Martell, abogado de Dani Alves, sostuvo la joven no presentaba lesiones compatibles con una violación, destacando que el informe médico del hospital Clínic al que acudió la madrugada de los hechos no identificó lesiones vaginales compatibles con un coito en seco, como así tampoco lesiones ni marcas propias de una reducción por la fuerza.

En contrapunto, el letrado señaló que las marcas que la víctima presentaba en una rodilla respondía a las reducidas dimensiones del baño en el que se produjeron los hechos, asegurando que eran compatibles con un acción consentida.

Si bien en la declaración del 20 de enero Dani Alves aseguró que las relaciones sexuales realizaron de manera consentida y que se limitaron a practicar una felación después de que la joven practicamente le abordara en el baño por sorpresa, ese relato difiere de los últimos informes de laboratorio científico que confirmaron la presencia de semen del acusado en la vagina de la víctima.

La abogada de la víctima y la Fiscalía coinciden en el riesgo de fuga si Dani Alves consiguera la libertad provisional

De acuerdo a información provista por La Vanguardia, este jueves en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona se debatió sobre la libertad provisional del futbolista, solicitada por su abogado, Cristóbal Martell, en un recurso de apelación en el que garantizaba la intención de su cliente de presentarse cuantas veces lo solicite el tribunal hasta el día del juicio.

Sin embargo, Ester García, abogada de la víctima, y la fiscal Elisabet Jiménez coinciden en el riesgo de fuga que representaría la libertad provisional para el imputado. Mientras la fiscal realizó un relato de los hechos incidiendo en los “numerosos indicios” que corroboran el relato de la víctima y del alto riesgo de fuga del acusado, la letrada García cuestionó el arraigo familiar del jugador en Barcelona y advirtió sobre la existencia de una decena de empresas de diferentes ámbitos que le aportan importantes beneficios económicos a Dani Alves, lo cual le permitiría obtener documentación falsa para luego fugarse.

“Lo que no puede ser es que él esté en libertad mientras la víctima tiene que estar encerrada”, dijo la abogada de la víctima a los medios de comunicación que aguardaba su salida de la audiencia.

Un preso señaló que Dani Alves no es optimista en cuanto a su inminente salida en libertad

Mientras las partes presentaban los alegatos finales en el debate por la libertad provisional de Dani Alves, en el programa “Cuatro al día” (Cuatro) se pusieron en contacto con uno de los compañeros reclusos del histórico defensa del FC Barcelona y aseguró que el futbolista de 39 años no era optimista respecto a su salida de prisión.

“Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, aseguró el hombre.

Además, brindó detalles de la estadía de Dani Alves tras las rejas. “Él ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”, afirmó el hombre.

En cuanto a la versión de los hechos que Dani Alves cuenta dentro de la cárcel, el compañero contó: “Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”.

