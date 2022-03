Dani Alves elogia a compañero con comparación: ¿Qué dijo el brasileño?

El veterano del Barcelona Dani Alves ha estado hablando de sus compañeros en el Camp Nou y ha elogiado al volante español de 19 años Pedri.

El defensor habló con Martin Ainstein en ESPN y se le preguntó qué jugador lo había impresionado más desde que regresó a Barcelona para jugar por segunda vez con los gigantes catalanes.

“Pedri,” dijo de inmediato, “él piensa, es muy inteligente.” Luego se le preguntó a Alves a quién le recordaba el adolescente y respondió: “Al entrenador. Ve cosas que otros no pueden ver y hace cosas que otros no pueden hacer.”

El jugador de 19 años ha jugado extremadamente bien desde que regresó al equipo en enero después de una larga ausencia por lesión. Pedri anotó un gol soberbio en la victoria del Barcelona por 2-1 sobre el Galatasaray lo que derivó en elogios de Xavi después del partido, según informó ESPN.

“El gol es sublime,” dijo. “Es una verdadera belleza, la pausa en la preparación… Pedri es capaz de eso y mucho más, y todavía tiene solo 19 años. Qué privilegio. No puedo elogiarlo más.”

Alves dice que Messi está perdido en el PSG

A Alves también se le preguntó por su ex compañero Lionel Messi. El argentino atraviesa una dura temporada en el Paris Saint-Germain, que fue eliminado de la Champions League por el Real Madrid en octavos de final.

Messi ha marcado dos goles y contribuido con 10 asistencias en 18 partidos de la Ligue 1 en lo que va de temporada, y Alves siente que no está contento en el Parque de los Príncipes.

“No, está perdido. En este momento, Leo está perdido allí,” dijo. “Leo siempre me decía: ‘¿dónde podría ser más feliz que aquí?’ Soy prueba de eso. No hay mejor lugar que aquí. Por alguna razón, Leo no está aquí hoy, pero espero que pueda regresar”.

Messi firmó un contrato de dos años cuando sorprendió al mundo del fútbol y se unió al PSG procedente del Barcelona en agosto de 2021. La transferencia también incluye una opción por un tercer año con el equipo francés.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Alves confiado de cara al clásico

El próximo partido del Barcelona es un clásico de La Liga en el Santiago Bernabéu el domingo 20 de marzo. Los blancos están en una racha de cinco victorias consecutivas contra sus feroces rivales, pero Alves dice que el Barça puede ganar en Madrid.

“¡Por supuesto! Podemos vencer a cualquiera,” agregó. “Ahora mismo podemos vencer a cualquiera pero también siendo conscientes de que no se puede perder el estilo. Tu estilo es lo que te diferencia de los demás.”

El Barcelona llega al encuentro con una buena racha. La victoria sobre Galatasaray extiende la racha invicta del equipo a 11 juegos y generará confianza en que los catalanes pueden sorprender a los líderes de la liga.

Se espera que Alves vuelva a estar entre los once titulares para enfrentarse al Real Madrid. El brasileño tuvo que quedarse fuera de la victoria sobre el Galatasaray porque no está registrado para la Europa League, pero su reemplazo Sergino Dest se vio forzado a salir en la segunda mitad por una lesión en el tendón.

LEER MÁS: Nottingham Forest vs Liverpool: Hora y cómo ver la FA Cup en USA