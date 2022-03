Nottingham Forest vs Liverpool: Hora y cómo ver la FA Cup en USA

Nottingham Forest quiere quiere mantener su rol de matar gigantes en la FA Cup cuando se enfrenten al Liverpool para tener la oportunidad de avanzar a la semifinal de esta competencia en la cual hay todo por jugar en The City Ground el domingo por la noche.

Previa de Nottingham Forest vs Liverpool

Nottingham Forest fue responsable de eliminar tanto a Arsenal como al campeón defensor Leicester en esta competencia. Tras vencer al Huddersfield Town, ahora se enfrenta a uno de los mejores clubes del mundo en Liverpool. Esta es la primera vez que estos dos campeones europeos se enfrentan en 22 años cuando el partido terminó en un empate 2-2.

A Forest le gustaría poder levantar este trofeo por tercera vez en su historia y la primera desde que lo hizo en 1959. El equipo de Steve Cooper llega a este partido con mucha confianza después de ganar sus últimos tres partidos en todas las competiciones. , incluidos los éxitos consecutivos en el campeonato sobre Reading y Queens Park Rangers. Esta forma reciente los tiene en la octava posición en la tabla, un punto detrás del equipo que se encuentra en el sexto puesto de la tabla, Queens Park Rangers.

Los Reds llegan a este partido sabiendo que la posibilidad de un cuádruple está viva y coleando. Para el Liverpool, estar en medio de tres frentes es vital y parece que es uno de los equipos a batir. Ahora que el equipo se encuentra un punto por detrás del Manchester City después de su triunfo sobre el Arsenal, ingresan a esta etapa crucial de la temporada sabiendo que son el equipo a vencer, o al menos se muestran con esa mentalidad. Antes de este partido, el Liverpool busca ganar esta competencia por primera vez desde 2006.

Hasta este momento, el Liverpool enfrentó muy poca resistencia en esta competencia después de ganar sus tres partidos en Anfield contra Shrewsbury Town, Cardiff City y Norwich City. Este partido demuestra ser su primer desafío mientras viajan al City Ground con un lugar en las semifinales en juego.

Durante las próximas semanas, el técnico Jürgen Klopp tendrá que lidiar con la ausencia del lateral derecho Trent Alexander-Arnold. El internacional inglés quedó descartado por una lesión en el bíceps femoral. Con esta ausencia, existe la posibilidad de que Klopp le dé una oportunidad a Conor Bradley, de 18 años, en esa posición.

También podría haber una gran posibilidad de que Harvey Elliott también tenga algo de tiempo en el encuentro después de haber mostrado algunos momentos interesantes en los minutos otorgados luego de su recuperación de su grave lesión de la temporada pasada. Este también sería un momento para que Elliott comience a afinarse después de recibir la convocatoria de Gareth Southgate para la selección inglesa.

Otro jugador que estaría posiblemente afuera es Mohamed Salah, el internacional egipcio sigue molesto por una lesión persistente en el pie y se considera dudoso. Lo mejor será que él no juegue teniendo en cuenta que tiene una serie clave con la selección egipcia contra Senegal en la cual un cupo al mundial está en juego.

Pero para el equipo, se precisa al goleador cuando regrese de su selección para la serie clave ante Benfica en los cuartos de final de la Champions.

Probable Alineación Nottingham Forest : Ethan Horvath; Joe Worrall, Ryan Yates, Tobias Figueiredo; Djed Spence, James Garner, Cafu, Jack Colback; Brennan Johnson, Philip Zinckernagel, Keinan Davis

Probable Alineación Liverpool : Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Andy Robertson; Jordan Henderson, Harvey Elliott, Naby Keita; Luis Díaz, Takumi Minamino, Roberto Firmino

