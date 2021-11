Dani Alves celebra su regreso al Barça con gran estilo [VER]

El FC Barcelona completó un movimiento sorprendente con el ex lateral Dani Alves este viernes 12 de noviembre, con el internacional de Brasil listo para jugar para loscatalanes hasta el resto de la temporada 2021-22.

“El FC Barcelona y Dani Alves han llegado a un acuerdo en principio para que el jugador se incorpore al primer equipo de fútbol durante el resto de la temporada actual”, se lee en un comunicado del club. El brasileño se incorporará a los entrenamientos a partir de la semana que viene, pero no podrá jugar hasta enero”.

Alves ha celebrado su transferencia al estilo típico de Alves con una publicación en las redes sociales. El carismático brasileño mostró cómo se está ejercitando en el gimnasio, pero no pudo resistirse a lanzar algunos movimientos de baile también, como lo demostró el periodista Albert Roge.

El lateral también publicó un mensaje típicamente optimista para sus seguidores en Instagram.

“Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría.

Vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme; YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE!! Nos vemos pronto donde mas me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO!! Torno a la meva casa cullonsssssss!!!”

La medida es una sorpresa a pesar de que Dani Alves había dicho públicamente que quería regresar a Barcelona. Según los informes, los catalanes habían descartado un movimiento hasta que el nuevo entrenador Xavi Hernández decidió dar luz verde al traspaso.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Alves necesita poca presentación de los aficionados que disfrutaron viendo a la estrella brasileña para el club de 2008 a 2016 como parte de uno de los mejores equipos de la historia del Barcelona. El lateral recogió una gran cantidad de trofeos en casi 400 apariciones.

Las cosas serán un poco diferentes esta vez, ya que Alves cumplió 38 años en mayo y se encuentra en el ocaso de su carrera. Sin embargo, sigue siendo un personaje colorido y su aptitud y actitud no deben ser cuestionadas, según el experto en La Liga Sid Lowe.

“No puedo saber lo bueno que es Dani Alves, para ser honesto, pero una cosa que diré es esta: contrariamente a la impresión popular y la suposición perezosa, es brillante para un vestuario y supremamente, sumamente competitivo y muy serio sobre el fútbol”.

I can’t possibly know how good Dani Alves is any more to be honest but one thing I will say is this: contrary to popular impression and lazy assumption, he is brilliant for a dressing room and supremely, supremely competitive and very serious about football.

— Sid Lowe (@sidlowe) November 12, 2021