Muere Glen de Vries, pasajero del cohete Blue Origin tras accidente aéreo

Un emprendedor que voló al espacio con William Shatner en el New Shepard de Blue Origin ha muerto. Casi exactamente un mes después de su histórico vuelo, Glen de Vries murió en un accidente aéreo en Nueva Jersey. Después de su vuelo espacial, de Vries habló sobre el privilegio de volar con Shatner y habló sobre lo conmovedora que había sido su experiencia de volar al espacio.

Glen de Vries, de 49 años, murió en un accidente de avión en el condado de Sussex, Nueva Jersey, informó CBS News. Thomas P. Fischer, de 54 años, estaba con él en el vuelo y también murió. Fischer era el propietario e instructor principal de Fischer Aviation y un instructor de vuelo de segunda generación, informó el New Jersey Herald.

La causa del accidente aún no se ha identificado y la FAA está investigando. Un informe preliminar se publicará en aproximadamente una semana, dijo la FAA al New Jersey Herald.

De Vries fue piloto privado, biólogo molecular y cofundador de Medidata Solutions, informó CBS News. La compañía fue adquirida por Dassault Systemes por $5,8 mil millones en 2019.

De Vries había comenzado a recibir instrucción de entrenamiento de piloto privado de Fischer en 2016, informó New Jersey Herald.

Blue Origin tuiteó sus condolencias al enterarse de su muerte.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021