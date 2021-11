Dani Alves pasa la revisión médica en su nueva etapa con el Barça

Dani Alves está claramente disfrutando de la vida en Barcelona y pasó el examen médico este lunes 15 de noviembre antes de dirigirse al club para su primera sesión de entrenamiento desde su regreso.

El carismático brasileño fue recibido por los periodistas después de salir del Hospital de Barcelona y parecía en plena forma cuando se le pidió una respuesta a las críticas de su edad, según informó Víctor Navarro de Cope. “Estoy muy feliz. Soy ‘eternamente joven’, hermano”, bromeó mientras salía del hospital y se subía a un automóvil que lo esperaba.

Alves también había sido recibido por reporteros cuando se dirigía al hospital a las 9:00 de la mañana hora local, según informó Catalunya Radio. “Me has echado de menos, ¿eh? Siempre me sorprende”, dijo al llegar para sus chequeos médicos.

El técnico de 38 años aprobó el examen médico y posteriormente se dirigió al campo de entrenamiento de la Ciutat Esportiva del club donde se le realizaron más pruebas.

Alves se unirá al equipo para entrenar a las 18:00 hora local, mientras Xavi y sus jugadores se preparan para su próximo partido contra el Espanyol en La Liga el sábado 20 de noviembre.

El internacional brasileño podrá entrenar con el equipo ahora, pero no podrá jugar partidos oficiales para el club hasta el 1 de enero. El jugador de 38 años acordó unirse al club por el resto de la temporada 2021-22.

Alves será presentado oficialmente como jugador del Barcelona por segunda vez el miércoles 17 de noviembre. El evento estará abierto al público en el Camp Nou y será seguido de una rueda de prensa.

