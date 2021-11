¿Por qué Joshua Ziminski no ha declarado como testigo en el juicio de Rittenhouse?

Joshua Ziminski es el hombre que más ha aparecido en el juicio de Kyle Rittenhouse y que nunca ha sido llamado al estrado de los testigos.

Ni la fiscalía ni la defensa han llamado a Ziminski, a pesar de su proximidad al primer tiroteo, de Joseph Rosenbaum. Ocupa un lugar destacado en el argumento de la fiscalía, que el equipo de la defensa niega, de que Rittenhouse provocó que Rosenbaum lo persiguiera.

Ziminski no se ha pronunciado y enfrenta serios cargos en el sistema judicial de Wisconsin debido a su participación en los eventos de esa noche de agosto de 2020.

Rittenhouse, ahora de 18 años, está acusado de matar a tiros a Rosenbaum y Anthony Huber y de herir a Gaige Grosskreutz, junto con otros cargos. Está siendo juzgado en Kenosha, Wisconsin. El caso estaba programado para los argumentos finales para el 15 de noviembre de 2021. Ziminski a veces es conocido como Alex Blaine. Su esposa estaba con él esa noche.

1. Los fiscales dicen que Rittenhouse provocó a Rosenbaum apuntando con un arma a Ziminski, que también estaba armado





Los fiscales le pidieron al juez Bruce Schroeder que les permitiera afirmar que Rittenhouse apuntó con su rifle a Ziminski primero, mientras creen que Ziminski estaba destrozando coches. Rosenbaum luego lo persiguió, doblando a Rittenhouse cerca de los autos en un estacionamiento. El testimonio y el video muestran que Rittenhouse se volvió y disparó, matando a Rosenbaum.

Un médico forense testificó que Rosenbaum no estaba a más de cuatro pies de distancia cuando se disparó el primer disparo, y el segundo disparo ocurrió cuando su mano estaba en contacto o muy cerca del arma de Rittenhouse. Las leyes de autodefensa de Wisconsin requieren que Rittenhouse demuestre que creía razonablemente que estaba a punto de sufrir una muerte inminente o un gran daño corporal. Sin embargo, la provocación agregaría algunos obstáculos adicionales de autodefensa. Tendría que demostrar que agotó todas las vías de escape y avisó adecuadamente a Rosenbaum de que se retiraba del enfrentamiento.

En la corte el 12 de noviembre de 2021, Schroeder acordó dar a los jurados esta instrucción sobre las objeciones de la defensa. Los abogados defensores dicen que Rittenhouse no apuntó con su arma a Ziminski, que estaba armado, y dicen que las pruebas de la fiscalía (fotos y un video de un dron) son demasiado borrosas y poco claras para contarlas. Afirman que Rittenhouse sostenía su rifle en la otra mano de lo que se ve en la imagen del video y las fotos. Aquí hay una foto de la acusación:

Los fiscales también están utilizando esta exhibición de defensa para intentar probar la provocación.

Los detectives en línea han alegado que un video infrarrojo del FBI muestra la imagen brillante, lo que significa que no podría ser el rifle porque el infrarrojo capta el calor corporal. También han afirmado que había un borrón blanco en una de las fotos de la fiscalía antes de que Rittenhouse entrara en el encuadre.

BIG UPDATE #KyleRittenhouseTrial EVIDENCE TO EXPECT! The prosecution did what they did today for this evidence. They’re trying to remove self-defense privilege due to criminal act.@RekietaMedia @RonColeman @thevivafrei @legalbytesmedia @barnes_law @LawSelfDefense pic.twitter.com/5Br5AT0FEG — D a r t h C r y p t o (Can't Keep me Down!) (@DefNotDarth) November 11, 2021

BREAKING: FBI infrared video proves Kyle’s arm is pointing at Ziminskis, not rifle. Binger lied. Rifles are not the same temperature as a human body Now we know why the FBI withheld this evidence for 14 months pic.twitter.com/D2h7qjtfPx — Jacek Posobiec 🇺🇸🇵🇱 (@JackPosobiec) November 12, 2021

Se espera que toda esta disputa constituya una gran parte de los argumentos finales el 15 de noviembre.

Ziminski fue capturado en video durante toda la noche.

Lea las instrucciones del jurado sobre la provocación en los tribunales de Wisconsin aquí.

“Entiendo por qué esta instrucción es problemática para la defensa y su versión de los hechos, apuntar con un arma, que está en la evidencia es una provocación”, dijo el fiscal Jim Kraus en la corte.

El abogado defensor Mark Richards respondió: “Él (Rittenhouse) está caminando, Rosenbaum y Ziminski están prendiendo fuego a un bote de basura, él (Rosenbaum) parece él (Rittenhouse) caminando por la calle con un extintor de incendios, hay incendios en Car Source . Rosenbaum cae y está al acecho”.

2. Ziminski disparó un arma al aire y estuvo involucrado en actos de vandalismo esa noche, dicen los fiscales





Ziminksi disparó su pistola al aire cuando estaba a unos 100 pies de distancia de Rittenhouse y Rosenbaum, según el Racine Journal-Times. El periódico informó que Ziminski admitió haber disparado este tiro, calificándolo de “disparo de advertencia”. Afirmó que le robaron el arma.

Tres segundos después, Rittenhouse disparó contra Rosenbaum. Durante su testimonio ante el tribunal, Rittenhouse afirmó que Ziminski lo amenazó esa noche antes de que Rosenbaum lo persiguiera. Afirmó que Ziminski dijo, “atrápalo” y “mátalo”. Se escucha en video a Rittenhouse diciendo, “amigable, amigable”, en el momento del encuentro con Rosenbaum y Ziminski justo antes de la persecución, según el testimonio de la corte y el video.

Las autoridades inicialmente acusaron a Ziminski de conducta desordenada, pero luego lo desestimaron y lo volvieron a presentar para incluir un cargo de incendio provocado más grave.

La denuncia penal inicial alegaba que Ziminski estaba “sosteniendo una pistola negra” en el video esa noche, “a su lado”.

La denuncia describe cómo los Ziminski caminaban cerca de un incendio en el área de una estación de servicio cuando se vio su brazo “apuntando hacia arriba”. El detective “observó un destello de boca emitido por la pistola y escuchó un disparo al mismo tiempo”.

Tanto Ziminski como su esposa admitieron que Joshua disparó un “disparo de advertencia” al aire, dice la denuncia. Y dijo que fue robado después de los disparos.

Lea la denuncia penal aquí.

Después del tiroteo de Rosenbaum, Rittenhouse corrió por la carretera y se cayó. Luego fue apresurado por Anthony Huber, quien lo golpeó con una patineta y trató de agarrarla, según el video y el testimonio de la corte. Le disparó a Huber. Luego le disparó a Gaige Grosskreutz, quien sobrevivió, y quien testificó que avanzaba hacia Rittenhouse a corta distancia, de tres a cinco pies, y le apuntó con un arma cuando Rittenhouse le disparó.

“Joshua Ziminski juega un papel central en este escenario el 25 de agosto”, dijo el abogado defensor Mark Richards en la corte. “Uno, crear caos y estragos con el Sr. Rosenbaum, y dos, lo que es más importante, cuando finalmente llegamos a Car Source … el Sr. Ziminski … dispara el primer tiro esa noche, detrás de Kyle Rittenhouse mientras lo persigue el Sr. Rosenbaum”.

“Él (improperio) le disparó. Él (improperio) le disparó. Él (improperio) le disparó … Consiga su (expeletivo)”, se escucha a Kelly Ziminski en video después de que Rittenhouse le disparara a Rosenbaum.

Según el Racine Journal Times, una voz identificada en la corte como Joshua J. Ziminski luego dice: “Ese tipo le disparó. Ese (improperio) acaba de dispararle a ese tipo. Loco por ese chico, acaba de disparar a un hombre”.

3. Ziminski enfrenta cargos graves y tiene antecedentes penales prolongados

En enero de 2021, Ziminski fue acusado de delito grave de incendio provocado, conducta desordenada con un arma peligrosa y obstrucción a un oficial. Thomas Binger, el fiscal de Rittenhouse, está a cargo del caso. Su dirección fue Racine, Wisconsin. El incendio provocado se relaciona con el incendio de un contenedor de basura en el que Rosenbaum también estuvo esa noche, informó el Journal Times. En las declaraciones de apertura, el abogado de Rittenhouse dijo que Ziminski y Rosenbaum encendieron juntos el incendio provocado, pero no está claro qué tan bien se conocían. Kelly fue acusado de arrojarle líquido para encendedor, según el Journal Times.

El caso está programado para la selección del jurado en enero de 2022. La fianza en efectivo se fijó en $1,000.

Su esposa, Kelly Ziminski, fue declarada culpable de un delito menor, obstrucción a un oficial y una infracción del toque de queda. Recibió siete meses de cárcel.

Tiene un caso abierto en Racine desde junio de 2020 por delito menor de agresión y conducta desordenada, relacionado con abuso doméstico. Un juicio está programado para diciembre de 2021.

Una acción de manutención de menores de 2020 presentada por el estado contra ambos padres fue desestimada cuando se determinó que “las partes están juntas de nuevo y en el mismo hogar”. En 2019 se presentó otra acción de pensión alimenticia. Hubo una acción de paternidad en su contra en 2016.

En 2016, fue declarado culpable de atropello y fuga en Kenosha, un delito menor.

También estuvo sujeto a una acción de divorcio presentada por su esposa anterior en 2014. Los problemas de custodia de los hijos han mantenido activo ese caso en octubre de 2021. En 2019, los registros judiciales decían: “Sr. Ziminski trabaja por cuenta propia. Hallazgo de ingresos para el Sr. Ziminski = $1099 GMI (salario mínimo imputado) “.

Las fotos en Facebook decían que se casaron en 2014.

En 2005, fue declarado culpable de posesión y operación de marihuana mientras estaba revocado como delincuente habitual. Tiene una gran cantidad de casos de tráfico.

En 2002, fue acusado de robo con uso de la fuerza, un delito grave, pero el caso se redujo a un delito menor de alteración del orden público. En ese momento vivía en Racine, Wisconsin.

4. Escribió sobre un pasado familiar con problemas en Facebook

Una antigua página de Facebook de Ziminski lo muestra con numerosos niños y contiene la línea: “Fui a la escuela de golpes duros, la Universidad de la vida”.

Una foto mostraba el nombre de su primera esposa afeitado en la nuca. “Mi esposa se casará el fin de semana del 4 de julio”, escribió.

En 2013, escribió: “Destripa a mi nuevo auto, el monstruo del que he estado publicando fotos mientras ha estado cambiando hmmm, lo único que recibí de mi padre ahora que está muerto, se bebió hasta morir hace un mes y, irónicamente, yo estaba detrás. terminó hace dos días por un conductor ebrio mofeta mientras estaba sentado en un semáforo en rojo mi auto ahora está destrozado el maletero está en el asiento trasero el conductor salta y dice que estoy borracho llamar a la policía np *** es sus pantalones no creo que tiene seguro, no lo sé todavía”.

En 2013, publicó un fajo de billetes en Facebook y escribió: “Vamos a divertirnos lol yeaaaa, la vida de un chico es buena”. Algunas de sus publicaciones contienen errores ortográficos: “Así que bord no fue a trabajar hoy no tenía ganas”. Ese mismo año, escribió: “Ayer me enteré de que mi padre se bebió hasta morir y que había estado muerto durante más de treinta días antes de que alguien lo encontrara como su familia. Me extraño. Recuerda que nunca conociste a Kaylob, solo viste a la hija de Justin dos veces, maldita sea, ahora te has ido”.

En 2013, amenazó a otro hombre en Facebook, escribiendo: “Cuando te veo, le doy una paliza a ese imbécil, te parece difícil hablarle mierda a una mujer. . ” En otra ocasión escribió: “Kenosha cojo como una mierda”.

En 2013, escribió: “Quiero decir qué pasa con todos mis viejos ruff ryder bros y SIS … Va a ser un buen verano este año. “No renuncio a mi chaleco por nada. Los veo a todos en el amor loco por mi viejo Fam … ¡¡¡¡Ruff Ryders !!!!!!!!!!” Tiene una segunda página de Facebook, pero la publicación principal es de 2011. Ninguna página muestra interés en la actividad de protesta.

5. Ninguno de los dos Ziminsky fue llamado a testificar en el juicio de Rittenhouse

La fiscalía está tratando de demostrar que Rittenhouse apuntó con un arma a Ziminski para mostrar provocación a partir de pruebas de fotos y videos que, según la defensa, son demasiado borrosas para ser determinantes.

Sin embargo, el estado nunca llamó a Ziminski al estrado de testigos para testificar sobre eso, una decisión que permanece sin explicación. El abogado defensor Mark Richards cuestionó por qué no se llamó a Joshua Ziminski, alegando en el tribunal que la fiscalía considera que Ziminski es un mentiroso.

“Todo lo que tenían que hacer era llamar al Sr. y la Sra. Ziminski”, dijo el abogado defensor Mark Richards de los fiscales. “No se los pusieron porque (los dos detectives) saben que es un mentiroso. No tienen la provocación “. Pero la fiscalía insistió: “Hay muchas pruebas que el estado ha proporcionado de que él (Rittenhouse) levantó su arma”.

