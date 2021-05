Estrella de UFC arremete contra Dana White: ¿Qué molestó a Anderson Silva?

El presidente de la UFC, Dana White, fue criticado por la exsuperestrella de UFC Anderson Silva esta semana, por su manejo del combate de boxeo deseado de la leyenda retirada de UFC Georges St-Pierre contra Oscar De La Hoya.

“Esto no tiene sentido. Esto es terrible, terrible … completamente terrible”, dijo Silva según MMA Junkie.

Silva, de 46 años, fue retirado de UFC el año pasado, después de perder ocho de sus últimas nueve peleas, pero la libertad de su contrato con UFC al menos le permite la posibilidad de tomar otras peleas. Así que Silva se dirige a un ring de boxeo este verano para una batalla de boxeo cruzado contra Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda del boxeo más popular de México, Julio César Chávez.





Play



Every Anderson Silva Finish Look back through the still ongoing UFC career of the former middleweight champion, Anderson Silva. Subscribe to get all the latest UFC content: bit.ly/2uJRzRR Experience UFC live with UFC FIGHT PASS, the digital subscription service of the UFC. Visit ufcfightpass.com/ To order UFC Pay-Per-Views on ESPN+, visit bit.ly/2vNIBE8 (U.S. only) To order UFC Pay-Per-Views, visit… 2020-05-21T17:47:27Z

Según los informes, a St-Pierre se le ofreció el mismo tipo de pelea de boxeo de megapelea contra De La Hoya, pero “GSP” al estar vinculado a su contrato con UFC le dio a White y a la UFC la capacidad de bloquear la pelea.

Eso es exactamente lo que hizo UFC, y Silva cree que fue un movimiento equivocado.

“Georges es un luchador”, dijo Silva. “No puedes retener a un luchador. Es lo mismo si tomas al león en la jungla y lo pones dentro de una jaula. El león va a morir. No puedes hacer eso. Nadie puede hacer eso. Esto no tiene sentido. Esto es terrible, terrible … completamente terrible”.

Tribute to the Kings: Chavez Jr. vs.Silva estará disponible el 19 de junio para verlo en vivo por cable, satélite y pay-per-view digital a partir de las 9 p.m. ET por un precio minorista sugerido de $39,99.

Tanto Silva como GSP son leyendas de UFC

Al igual que St-Pierre, Silva es uno de los pocos luchadores de UFC en la historia que se incluye con frecuencia en los debates sobre quién es el mejor luchador de MMA de todos los tiempos. Silva fue una de las superestrellas más grandes de UFC durante años, y todavía es considerado uno de los campeones más dominantes de la historia.

https://www.instagram.com/reel/CPEG6wdlqmB/?utm_source=ig_embed&ig_rid=67404c25-f9c0-427a-bb4e-791c4c59334f

Pero Silva no entiende por qué UFC impediría que St-Pierre, también uno de sus campeones más populares, pudiera participar en un combate de boxeo contra una superestrella del boxeo retirada como De La Hoya.

“Creo que no tiene sentido, especialmente porque Georges hizo mucho por el deporte, especialmente por UFC”, dijo Silva. “¿Por qué frenar al chico? Esto no tiene sentido”, dijo.

Silva no entiende la decisión de la UFC

Silva no siente que White o la UFC tomaron la decisión correcta al respecto, y en particular cuestiona el respeto de White por St-Pierre.

“Primero que nada, creo que cuando haces tu trabajo, especialmente pelear en el nivel que yo y Georges lo hacemos, debes respetar”, dijo Silva. “Georges trabajó duro para hacer muchas cosas para la UFC. No tiene sentido, Dana White frenando a Georges St-Pierre. Tengo mi opinión personal sobre Dana y ya no estoy en UFC. No me gusta hablar de la UFC, porque todo lo que hago dentro de la UFC termino para mí. Hago lo mejor que puedo, pongo mi corazón en la empresa, pero ahora es una página en mi vida que está terminada”.

St-Pierre recientemente calificó su fallido combate de boxeo contra De La Hoya como una “pelea de ensueño”, pero dijo que también entiende por qué UFC no le permitiría competir en ese combate..

“Entiendo que Dana no quería que yo peleara”, dijo St-Pierre, según Cinema Blend. “Sin embargo, habría sido divertido”.

Pero Silva no lo entiende en absoluto, y es probable que muchos fanáticos de las MMA sientan lo mismo.

Esta es la versión original de Heavy